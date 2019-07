Baden-Württemberg steht vor großen finanziellen Herausforderungen – der Rechnungshof warnt berechtigt

In den Jahren 2017 und 2018 hat das Land

Baden-Württemberg neue Rekorde bei den Einnahmen und bei den Ausgaben

erzielt. Inzwischen kühlt sich die wirtschaftliche Lage besonders in

Baden-Württemberg ab. Dazu sagt der finanzpolitische Sprecher der

AfD-Landtagsfraktion, Dr. Rainer Podeswa: „Wenn Daimler hustet, hat

Baden-Württemberg Schnupfen. Das bedeutet sinkende Steuereinnahmen

auch für das Land Baden-Württemberg. Die Landesregierung muss ihre

mittelfristigen Einnahmeerwartungen herunterkorrigieren. Als

AfD-Fraktion schließen wir uns dem Landesrechnungshof bei seinen

Einsparforderungen an. Darüber hinaus fordern wir einen besonderen

Einsparwillen bei den ideologischen Ausgaben der Landesregierung.“

Schattenhaushalt in nie dagewesener Höhe

Die Landesregierung hat einen Berg von 4,2 Milliarden Euro

Ausgaberesten angehäuft. Dazu kommen liquide Mittel in den

Landesbetrieben in Höhe von 0,9 Milliarden Euro. Damit hat die

Landesregierung einen Schattenhaushalt in einer nie dagewesenen Höhe

geschaffen, durch den rund zehn Prozent des Gesamthaushaltes der

Kontrolle des Landtags entzogen werden, erläutert der

stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der AfD im Landtag von

Baden-Württemberg. „Wir fordern von der Landesregierung, dass sie

überall die Ausgabereste zurückfährt. Dies sollte auch unbedingt die

Ausgabereste der Dualen Hochschule betreffen. Die Ausgabereste der

DHBW waren 2017 bei 45,9 Millionen Euro und am Ende 2018 auf 53,6

Millionen Euro angewachsen“, so Dr. Podeswa weiter.

AfD bekämpft jede Art von Steuerverschwendung

Der Rechnungshof untersucht verschiedene Bereiche der

Landesverwaltung und kritisiert unter anderem die Ausgaben für das

Programm „Wohnraum für Flüchtlinge“. Die AfD-Fraktion zeigt die

traditionell enorme Ineffizienz bei der Asyl-Unterbringung auf. Dazu

sagte Dr. Rainer Podeswa: „Mehr als die Hälfte der vom Land

geförderten Anschlussunterbringungen für Asylbewerber waren

unterbelegt. Teilweise hat das Land Wohneinheiten mit Kosten in Höhe

von 53.000 Euro je Wohnplatz zugelassen. Als AfD-Fraktion werden wir

weiterhin jede Art von Steuergeldverschwendung bekämpfen.“

