TikTok und Enough is Enough verkünden Kooperation rund um den Christopher Street Day (FOTO)

– Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Themen „Kreativität undDiversität“ zu fördern als auch ein Zeichen gegenDiskriminierung – online und offline – zu setzen– Spendenkampagne: TikTok ruft Nutzer auf, unter#YourVoiceYourStage Videos zu posten, welche die Vielfaltunserer Gesellschaft zeigen. Für jedes Video spendet TikTok andie LGBTQI+ Organisation Enough is Enough.

TikTok und die LGBTQI+ Organisation Enough is Enough gehen eine

Kooperation ein, um die Themen Vielfalt und Kreativität auf TikTok

sowie in allen Lebensbereichen weiter zu fördern. Zum Christopher

Street Day wird eine gemeinsame Kampagne gestartet: Unter

#YourVoiceYourStage werden TikTok-Nutzer gebeten, ein Zeichen mit

Videos zu setzen, welche die Vielfalt und Kreativität unserer

Gesellschaft feiern. Für jedes Video, das unter dem Hashtag

hochgeladen wird, spendet TikTok an die LGBTQI+ Organisation Enough

is Enough. Die Kampagne läuft vom 24. bis 31. Juli.

Christopher Street Day x TikTok

Als Höhepunkt der Kampagne sponsoren Enough is Enough und TikTok

einen Wagen auf dem Berliner Christopher Street Day (CSD) am 27.

Juli. Am 26. Juli – dem Vorabend des CSD – wird auf einem Empfang

das Thema „50 Jahre Stonewall – Was bleibt, was kommt?“, moderiert

von Burlesque-Ikone Sheila Wolf, mit der LGBTQI+ Community

diskutiert. Es soll aufgezeigt werden, wie das Thema Vielfalt heute

in der Gesellschaft verankert ist – und welche neuen

Herausforderungen das Internet für die Gemeinschaft mit sich bringt.

Neben dem Diskussions-Panel werden die bekannten TikTok Creator

@jonnyfoe, @paulinapaola, @rdslav und viele mehr vor Ort sein.

„TikTok ist für uns ein idealer Partner“, so Paul Schulz vom Team

von Enough Is Enough. „LGBTQI+ gibt es natürlich immer und überall.

Aber mit #YourVoiceYourStage einen weiteren Rahmen für die gebündelte

queere Kreativität und lustvolle Liebe zu absoluter Freiheit anbieten

zu können, indem sich Aktivist*innen genauso wiederfinden können, wie

Menschen, die einfach zum Feiern kommen, ist sehr schön.“

„Wir freuen uns, dass Enough is Enough die erste gemeinnützige

Organisation ist, mit der wir im deutschsprachigen Raum kooperieren.

TikToks Mission ist es, die bedeutenden Momente im Alltagsleben

einzufangen und jedem die Möglichkeit zu geben, seiner Leidenschaft

und Kreativität Ausdruck zu verleihen. Daher ermutigen wir unsere

Nutzer, ihre Stimme unter #YourVoiceYourStage zu erheben, um die

Kreativität und Vielfalt unserer Gesellschaft zu fördern.“ – so

Charlotte Kohlhas, Strategy Manager Deutschland, TikTok.

