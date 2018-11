Baden-württembergischer AfD-Fraktionsvize Emil Sänze MdL zur Plenarsitzung vom 7. November: „Ulrich Sckerl verwechselt sich mit einem Staatsanwalt…“

„Mit einer auffallend selbstgerechten,

heuchlerischen Rede, in der er über unsere Fraktionsmitarbeiter als

ein angebliches Sicherheitsrisiko und als angeblich unsichere

Kandidaten in Bezug auf Verfassungstreue herzog, suchte der

Parlamentarische Geschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen am

vergangenen Mittwoch anlässlich der zweiten Lesung des Gesetzes über

die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen den großen

Auftritt“, so Emil Sänze MdL, stellvertretender Vorsitzender und

Pressepolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag. „Leider

erhielten unsere Mitarbeiter ja nicht die Möglichkeit, sich gegen

derart perfide öffentliche Angriffe eines Parteifreundes der Herren

Joschka Fischer und Winfried Kretschmann verbal zur Wehr zu setzen,

von denen der erstere als linksradikaler Frankfurter Schläger, der

zweite als Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands ihre

Karrieren begannen. Kretschmann wäre als Lehrer um ein Haar am

Radikalenerlass gescheitert, mit Herrn Sckerls Partei konnte er

Ministerpräsident werden. Man konnte geradezu spüren, mit welcher

Anmaßung von Rechtschaffenheit Ulrich Sckerl sich in die Rolle eines

Vertreters der Anklage hineinsteigern wollte. Diese Pose ist hier nun

völlig fehl am Platze.“

Offizieller Eintrag von Ulrich Sckerl im Bundesweiten Amtlichen

Anwaltsverzeichnis? Fehlanzeige!

„Zunächst einmal: Ulrich Sckerl hat nach meiner Kenntnis niemals

öffentlich behauptet, er habe ein Jurastudium abgeschlossen. In

seinem offiziellen Lebenslauf für den Landtag gibt er an, er habe in

Heidelberg und Frankfurt Jura und Volkswirtschaft studiert und seit

1980 selbständige und beratende Tätigkeiten unter anderem für eine

Rechtsanwaltssozietät durchgeführt. In anderen im Internet

auffindbaren Viten des Herrn Sckerl werden ähnlich vage Angaben

gemacht. Sicher ist wohl, dass er wirklich ein Studium begonnen hat.

Wir wissen aber nicht, was er in einer Kanzlei gearbeitet hat. Im

Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis, das die in Deutschland

zugelassenen Rechtsanwälte verzeichnet, konnten wir leider keine

Person mit Namen Sckerl finden“, meint Sänze weiter. „Die Bürger

dürfte schon interessieren, was es mit der Ausbildung des Herrn

Sckerl tatsächlich auf sich hat, der es immerhin ins

Landtagspräsidium geschafft hat und uns heute in puncto

Verfassungstreue und Lebensläufe von Mitarbeitern die Leviten lesen

will. Ich persönlich würde erwarten, dass man als Ergebnis eines

Studiums auch seine akademischen Abschlüsse angibt, bevor man im

Plenum wie ein Ankläger von –erdrückenden Beweisen– schwadroniert –

wie etwa aus dem linken Wochenmagazin –Kontext–, das einen Prozess

gegen einen unserer Mitarbeiter verloren hat.“

Grüne konnten noch nie zwischen Wirklichkeit und Wahn

unterscheiden

„Ein Jurist weiß zwischen seinem eigenen subjektivem

Moralempfinden und strafrechtlich relevanten Tatbeständen zu

unterscheiden – wenn er ein Jurist ist. Ein tatsächlicher Jurist

kennt das Konzept der Gewaltenteilung – die Gesetze stellen fest, was

in Deutschland strafbar ist und ob ein Mensch eine strafbare Handlung

begangen hat. Es spielt dabei keine Rolle, ob irgendein älterer Herr

– der gerne Kläger und Richter wäre – in seiner Verbitterung nun

gerne andere Maßstäbe anlegen würde. Im Grund geht es diesen

Herrschaften ja nur darum, unsere Mitarbeiter abseits des

Kernbereichs der Landtagsgebäude in einem Ghetto isolieren zu wollen.

Solange ein Mensch in Deutschland, wie in jedem anderen Rechtsstaat,

nicht von einem Gericht verurteilt wurde, hat er als unschuldig zu

gelten. Herr Sckerl schwadroniert nun kokett im Plenum, dass –alle

hier Tätigen das Recht haben, den erforderlichen Schutz zu bekommen–

– und zwar speziell vor unseren angeblich gefährlichen Mitarbeitern,

an denen die Justiz aber nichts findet. Wir haben keine Kriminellen

in unseren Reihen. In dieser Hinsicht vertrauen wir im Gegensatz zu

Herrn Sckerl völlig den Organen unseres Rechtsstaates. Im Übrigen bin

ich folgender Meinung: Der Parlamentarische Geschäftsführer der

Grünen sollte, ebenso wie in der Frage seiner Ausbildung, Wahn und

Wirklichkeit auseinanderhalten. Meiner Meinung nach hätten wirkliche

Politkriminelle für all die Ulis, Joschis, Mannes, Winnes oder

Herminos dieser Welt, die selber nicht einmal ihre eigenen Namen

ernst zu nehmen vermögen, wirklich weder Interesse noch Zeit.“

