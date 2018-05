Baden-württembergischer AfD-Fraktionsvize Emil Sänze: Rechtsstaat darf Gewaltandrohungen und wüste Beleidigungen gegen Dr. Alice Weidel nicht hinnehmen!

Morddrohungen und Beleidigungen der

widerlichsten Art stößt derzeit der bereits wegen seines tief

verinnerlichten Antisemitismus in die öffentliche Schusslinie

geratene „Echo-Preisträger“ Farid Bang alias Farid Hamed El

Abdellaoui gegen die AfD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der

AfD-Fraktion im deutschen Bundestag, Dr. Alice Weidel, aus. Auf

seinem Instagram-Account faridbangbang

(https://www.instagram.com/faridbangbang/) postete der Marokkaner mit

spanischer Staatsbürgerschaft, der sich gern als frauenfeindlicher

und gewaltverherrlichender Gangsta-Rapper auf niedrigstem

intellektuellen Niveau inszeniert und gegen den durch die

Staatsanwaltschaft Düsseldorf bereits wegen Volksverhetzung ermittelt

wird, folgenden Erguss: „Brech Alice Weidel ihr Nasenbein, es wird zu

gravierend/und wenn mein Haken trifft/kann die Nazi-B*tch ihren Namen

nicht mehr buchstabieren/N*tte du weißt, die Polizei findet dich in

der U-Bahn liegend/weil du mir den Pass abnehmen wolltest wie beim

Fußball spielen“. Angesichts der neuerlichen Gewaltandrohungen des

muslimischen Migranten Farid Bang, der einmal mehr als Musterbeispiel

für die zum Scheitern verurteilte Integration zivilisationsfremder

Zuwanderer gelten darf, fordert die Fraktion der AfD im Landtag von

Baden-Württemberg die Landesregierung und das baden-württembergische

Innenministerium eindringlich auf, ihren politischen Einfluss geltend

zu machen, diesem widerwärtigen Treiben des sunnitischen Hassprediger

mit EU-Staatsbürgerschaft unter dem Deckmantel der Freiheit der Kunst

ein Ende zu bereiten. „Analog zu den – in meinen Augen übrigens

vollkommen gerechtfertigten – Verboten rechtsradikaler Bands und

Musiker in den vergangenen zwei Jahrzehnten und deren

strafrechtlichen Verfolgung als terroristische Vereinigung gehört

auch der zwielichtige Farid Hamed El Abdellaoui entspre-chend

verfolgt, bestraft und ein für allemal aus dem Musikbusiness

entsorgt“, unterstreicht Emil Sänze, AfD-Landtagsabgeordneter und

stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Für –künstlerisch–

verbrämten Terrorismus ist in Deutschland kein Platz!“

Wer Wind sät, muss Sturm ernten!

„Dies nicht zuletzt unter dem Blickwinkel, dass sich die

frauenfeindliche und gewaltprovozierende Verbalattacke des

Marokkaners gegen eine frei gewählte Volksvertreterin aus

Baden-Württemberg richtet, die im deutschen Bundestag die Interessen

der Menschen aus unserem Bundesland vertritt! Der Rechtsstaat ist

gefordert, sich nicht den Gewaltphantasien eines

frühmittelalterlichen Patriarchats zu beugen, sondern muss endlich

Stärke demonstrieren – wer Wind sät, muss Sturm ernten und darf dafür

nicht noch von der Polit-Schickeria mit Samthandschuhen angefasst

werden“, so Sänze.

