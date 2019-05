Badische Zeitung: Bahnlinie Freiburg-Colmar: Verlässlich geht anders / Kommentar von Franz Schmider

Es ist gerade vier Monate her, da ließen sich der

französische Staatspräsident und die deutsche Bundeskanzlerin für

ihren Aachener Vertrag feiern (…). Wenn–s aber ans Zahlen geht,

sollen andere ran, in diesem Fall das Land. Egal ob hier das

CSU-geführte Verkehrsministerium Obstruktion gegen die Kanzlerin

betreibt oder ob es darum geht, dem Kollegen von den Grünen in

Stuttgart in die Suppe zu spucken: Es brüskiert vor allem die

Menschen, die an Lösungen interessiert sind, die konkrete Hoffnungen

an das Projekt knüpfen, die Grenzen überwinden wollen. Eine ganze

Region wird vor den Kopf gestoßen, die gute Nachbarschaft und die

Verlässlichkeit infrage gestellt. So kann weder Europa gelingen noch

kann auch eine parlamentarische Demokratie funktionieren.

