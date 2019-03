Badische Zeitung: Ehrung für Ehepaar Ladenburger: Ein Zeichen gegen den Hass / Kommentar von Thomas Fricker

Der Bürgerpreis der deutschen Zeitungen, der den

Ladenburgers nächste Woche (…) verliehen wird, kann dafür nur

eine bescheidene Geste der Anerkennung sein. Aber wenn diese dazu

beiträgt, das Anliegen der Eltern zu bekräftigen, in Erinnerung an

Maria für Weltoffenheit und Toleranz einzutreten, gewinnt die

Ehrung an Wert. Wir leben in einem Land, dessen politische Kultur

teilweise systematisch vergiftet wird. Man stelle sich vor: Wirrköpfe

scheuten nicht einmal vor Hetze gegen die getötete Studentin zurück,

als die Eltern in ihrem Leid auf Zivilität und Rechtsstaatlichkeit

bestanden. Solches Tun darf nicht Normalität unseres Gemeinwesens

werden. Sondern menschliches Miteinander. http://mehr.bz/khs58s

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell