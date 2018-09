Badische Zeitung: Gute-Kita-Gesetz: Giffeys Gesellenstück / Kommentar von Bernhard Walkler

Okay, der Name ist ein bisschen kitschig. Aber

dafür kann sich der Inhalt des „Gute-Kita-Gesetzes“ von Franziska

Giffey sehen lassen. Damit legt die Familienministerin, die auch

sonst mit Bürgernähe und Vernunft punktet, ein gelungenes

Gesellenstück ab. Für die Kita-Förderung hat die Sozialdemokratin

zusätzlich zwei Milliarden Euro herausgeholt. Deshalb ist es

seltsam, wenn nun von den Grünen und anderen die Klage laut wird,

dass Berlin zu kurzatmig und ungenau handele. Nur zur Erinnerung: Die

Kitas sind originär Aufgabe der Länder, an der sich der Bund mit

gutem Grund finanziell beteiligt – die er allerdings nicht ganz

übernehmen kann. http://mehr.bz/khs218g

