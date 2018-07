Badische Zeitung: Handelskonflikt USA/China: Lamentieren bringt nichts / Kommentar von Finn Mayer-Kuckuk

Doch Trump hat in einem Punkt recht: In der

Vergangenheit haben westliche Politiker und Manager den Aufstieg

Chinas auf Kosten der eigenen Arbeiterschaft gefördert. Die

Regierungen haben das versäumt, was die Chinesen so gut beherrschen:

die eigenen Märkte industriepolitisch abzusichern. Die Firmen dagegen

haben sich in ihrer Gier allzu willig auf das Geschäft eingelassen:

Marktzugang gegen Know-how. China hat sich über die Chancen gefreut,

die es von den Ideologen des Freihandels serviert bekam. Es hat den

eigenen Aufstieg konsequent betrieben. Europa und die USA waren

dagegen blauäugig. Doch jetzt darüber zu lamentieren, bringt nichts.

Die Zölle bringen erst recht nichts, sie machen bloß beide Seiten

ärmer und zerstören Vertrauen. http://mehr.bz/khs154e

