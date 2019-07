Badische Zeitung: Keine Zeit zum Ausruhen Kommentar von Franz Schmider

„Ein wenig war das Thema Ozonbelastung der Luft

in den vergangenen Jahren aus dem Blickfeld geraten – durchaus zu

Recht, andere Umweltprobleme wurden drängender. Und beim Ozon stimmte

die Tendenz. Aber dass der Weg in die richtige Richtung führt, heißt

eben nicht, bereits am Ziel zu sein. … Dass seit drei Jahren die

Ozonwerte wieder steigen liegt auch daran, dass die Sommer sich

verändert haben. Das verlangt nach neuen Antworten.“

http://mehr.bz/h26q

