BERLINER MORGENPOST: Freibier für alle! / Leitartikel zu Hitzefrei-Forderung von Julia Emmrich

Der vollständige Leitartikel: Hitzefrei für alle, die im Freien

arbeiten müssen. Ab nach Hause ins Homeoffice für alle, die im Büro

schwitzen. Das sind die beiden Megabotschaften, die die Grünen am

Donnerstagmorgen zum Start eines der heißesten Tage dieses Sommers in

die überhitzte Republik sendeten. Sie hätten auch gleich Freibier für

alle fordern können. Oder freien Eintritt in alle Freibäder. Der

Erfolg könnte nicht größer sein. Hitzefrei für Menschen, die bei 40

Grad im Schatten, sagen wir mal, frischen Teer bearbeiten oder

Dachpfannen verlegen müssen – wer könnte was dagegen haben? Und das

Recht auf einen entspannten Tag im Homeoffice, mit bloßen Füßen,

kurzer Hose und Laptop auf dem schattigen Balkon? Sagen wir mal so:

Das Paradies war nichts dagegen. Sollten die Grünen auch noch

Kanzlerpartei werden, regnet es im Anschluss an solche Hitzetage in

Deutschland in Zukunft wahrscheinlich auch noch Milch mit Honig. Doch

Spaß beiseite. Die Forderung der Grünen zeigt zwei Dinge: erstens,

wie zielsicher die einst so sperrige, moralinsaure Partei inzwischen

Sorgen und Sehnsüchte der Bundesbürger versteht, aufnimmt und in

politische Forderungen übersetzt. Früher hätte es doch durchaus

passieren können, dass ein Grüner sich hinstellt und sagt: „Selbst

schuld, dass ihr so schwitzt. Wer immer nach Mallorca fliegt, macht

eben das Klima kaputt.“ Heute dagegen machen sie es wie die

Sozialdemokraten in ihren besten Zeiten und fordern erst mal eine

ordentliche Entlastung für die schwitzende Mehrheit der

Beschäftigten. Mehr noch: Für die Älteren haben sich die Grünen

„Hitze-Patenschaften“ ausgedacht, um alleinstehenden Senioren die

Angst vor tropischen Tagen zu nehmen. Und auch für die Pendler haben

sie eine Idee: Wer in der Hitze mit Bus und Bahn unterwegs sein muss,

soll in Zukunft an den Haltestellen kostenfreie Trinkwasserbrunnen

vorfinden. Klar: So gut das alles auf dem Papier klingt, so schwierig

ist vieles in der Umsetzung. In Berlin, wo die Grünen mitregieren,

werden jetzt immerhin 100 neue Trinkbrunnen im Stadtgebiet

aufgestellt. Doch die populären Forderungen der Grünen zeigen noch

etwas anderes. Sie machen für jeden sichtbar, dass sich Deutschland

angesichts des Klimawandels tatsächlich umstellen muss. Nicht nur

beim Klimaschutz. Sondern mit Blick auf den Alltag kommender

Hitzesommer. In einer Gesellschaft, in der immer mehr ältere und

hochbetagte Menschen leben, werden Perioden mit extremer Hitze zu

einer bislang unüberschaubaren gesundheitlichen Herausforderung.

Deutschland ist zudem ein Land, das anders als Italien oder Spanien

in seinem gesamten Alltag, seinen Ernährungsgewohnheiten, seiner

Klimatechnik und sogar bei der Bepflanzung seiner öffentlichen

Grünanlagen auf durchwachsene mitteleuropäische Sommer ausgelegt ist.

Heißt mit anderen Worten: Wir werden noch viel lernen können von

unseren Nachbarn in Südeuropa. Die Grünen sind ja auch nicht die

Ersten, die auf die Idee kommen, Menschen, die im Freien arbeiten,

nicht nur bei besonders schlechtem, sondern auch bei sehr heißem

Wetter zu schonen. Die Forderung nach flexibleren Arbeitsorten ist

sogar steinalt. Die Bundesregierung hat sich ebenfalls bereits

Gedanken zu Hitzeaktionsplänen gemacht, dann aber entschieden, dass

Hitzeschutz Sache der Länder und Kommunen ist. Doch eins ist sicher:

Bei CDU und SPD, wo Bürgernähe und das Ohr an der Basis gerade wieder

als politische Heilmittel gepriesen werden, dürfte so mancher

neidisch auf den Hitze-Coup der Grünen sein.

