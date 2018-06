Badische Zeitung: Schwieriger sozialer Aufstieg: Gefahr für den Zusammenhalt / Kommentar von Bernd Kramer

Es ist erschreckend, wenn nicht nur Forscher der

OECD darauf hinweisen, dass das Klettern auf der sozialen

Aufstiegsleiter zumindest nicht einfacher geworden ist. Deutschland

gehört zu diesen Ländern. (…) Was also tun? Einigkeit herrscht

darüber, dass die Aufstiegschancen von Kindern aus sozial schwächeren

Verhältnissen verbessert werden, wenn frühkindliche Bildung im

Kindergarten großgeschrieben wird. Dafür kann der Staat sorgen.

Entscheidend ist aber auch die Haltung des Elternhauses. Wenig zu

haben, bedeutet in der Bundesrepublik nicht, Kindern Bildung

vorenthalten zu müssen. Außerdem sollten Vorgesetzte oder Lehrer die

möglichen Aufsteiger fördern: Diese haben oft nicht jene

Selbstsicherheit, welche man in groß- und bildungsbürgerlichen

Verhältnissen zumeist mit in die Wiege gelegt bekommt.

http://mehr.bz/khs136g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell