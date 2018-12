Badische Zeitung: Steinmeiers Weihnachtsrede: Eine wichtige Mahnung / Tagesspiegel von Chefredakteur Thomas Fricker

Steinmeier ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf,

unsere Demokratie mit Leben zu erfüllen – durch das Gespräch gerade

auch mit dem, dessen Meinung man nicht teilt. Durch das Zuhören auch

dort, wo sonst Getöse jede Verständigung unmöglich macht. Durch

Streit um der Sache willen, denn ohne echte Auseinandersetzung kann

es auch keine wahrhaftigen Kompromisse geben. Die machen für

Steinmeier die Stärke der Demokratie aus. Richtig ist, dass moderne

Gesellschaften genau damit immer größere Mühe haben. Der Rückzug in

die eigene Blase ist in Mode. Der Standpunkt des Anderen wird oft

nicht einmal mehr wahrgenommen geschweige denn als womöglich richtig

respektiert. Das darf so nicht bleiben, sonst sieht unsere Zukunft

düster aus. Steinmeiers Mahnung – sie findet hoffentlich Gehör.

