Badische Zeitung: Streit in der Union: Zu früh für Entwarnung / Kommentar von Thomas Fricker

Parteichef Horst Seehofer schweigt,

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigt sich zwar mit dem

Erreichten zufrieden, aber hauptsächlich deshalb, weil diese

„nationale Maßnahmen“ ausdrücklich erlaubten. Damit meint Dobrindt

exakt jenes Zurückweisen von bereits anderswo registrierten

Asylbewerbern an der Grenze, die seine Partei wider alle Vernunft zur

deutschen Schicksalsfrage stilisiert hat. Dermaßen mit Getöse sind

Seehofer, Söder und Co. dafür in die Schlacht gegen Merkel gezogen,

dass selbst sachlich begründetes Einlenken sie nun dastehen ließe

wie Maulhelden. Dies ist so ziemlich das Letzte, was die verzweifelt

wahlkämpfende CSU gebrauchen kann. Der bayerische Löwe ist verwundet

– und gerade deshalb brandgefährlich. Für Entwarnung ist es zu früh.

