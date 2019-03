Badische Zeitung: Weltfrauentag am 8. März: Frauen, ran an die Politik! / Leitartikel von Annemarie Rösch

Gezielte Förderung ist das eine, doch auch die

Frauen selbst sind gefordert, wenn sie die wichtigen politischen

Entscheidungen über ihr Leben nicht mehrheitlich Männern überlassen

wollen. Das fängt damit an, klarer von Partnern einzufordern, sich

in die Familienarbeit einzubringen. Dann bleibt mehr Zeit für

politisches Engagement: Wer einen Mann hat, der die Kinder hütet,

kann abends im Gemeinderat sitzen. In der Politik braucht es auch

den Mut, für eine Position zu kämpfen – auf die Gefahr hin, sich

mal unbeliebt zu machen. http://mehr.bz/khs57l

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell