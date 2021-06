Baerbock, Laschet und Scholz stellen sich WDR 2-Hörerinnen und Hörern

Das WDR 2 Morgenmagazin bietet dem Publikum die Möglichkeit die drei Kanzlerkandidat*innen persönlich zu checken. Im Rahmen eines einstündigen Call-in (8 bis 9 Uhr) beantworten sie die Fragen der Hörerinnen und Hörer.

Zum Auftakt ist am kommenden Montag (28.6.) SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Gast bei Sabine Heinrich und Fabian Raphael. Am Mittwoch (30.6.) dann CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Sendetermin mit Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen wird in Kürze bekannt gegeben.

WDR 2 ruft bereits jetzt dazu auf, Fragen an Olaf Scholz für den Auftakt einzureichen. Das geht per Nachricht oder Sprachnachricht über die Telefonnummer 0221-56789222 oder per Mail an WDR2@WDR.de.

WDR 2 ist einer der meistgehörten Radiosender in Deutschland und erreicht in der morgendlichen Primetime mehr als eine Million Menschen. Die drei Sendungen werden anschließend auf wdr2.de zum Nachhören bereitstehen.

