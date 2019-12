Baerbock warnt CDU vor Annäherung an die AfD

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat die CDU mit Blick auf die

Auseinandersetzung der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt über Sympathien von

Christdemokraten mit rechtsgerichteter Politik vor Konsequenzen für die

Zusammenarbeit mit ihrer Partei gewarnt. In der Debatte über frühere

Verbindungen eines CDU-Kreispolitiker in die Neonazi-Szene und vereinzelter

Annäherung von CDU-Landespolitikern zur AfD in den vergangenen zwei Jahren sagte

Baerbock der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag): “Je weiter die Tür der

CDU zur AfD aufgeht, desto mehr schließt sich die Tür in Richtung Grüne.”

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4471112

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell