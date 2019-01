BAP Job-Navigator 01/2019:»Studienabschluss und Jobchancen« / Augen auf bei der Studienwahl: Diese Studiengänge sind die besten Jobgaranten

Die Wahl eines geeigneten Studiengangs stellt junge

Erwachsene heutzutage vor große Herausforderungen. „Das Angebot ist

immens, was folglich auch die Entscheidung schwieriger macht. Dabei

spielen neben persönlichen Interessen vor allem die späteren

Jobaussichten eine immer größere Rolle. Im Raum steht vor allem die

Frage: Welche Studiengänge bieten mir das größte Jobangebot und mit

welchen Abschlüssen wird es schwieriger, einen Job zu bekommen?“,

erläutert Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des

Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP).

Genau diesen Fragen widmet sich der aktuelle BAP Job-Navigator und

hat dafür 1.135.900 im Dezember 2018 veröffentlichte Stellenangebote

hinsichtlich der geforderten Studienabschlüsse genauer analysiert.

Ingenieure haben die besten Jobchancen

Die meisten Stellenausschreibungen, fast acht Prozent, richteten

sich an Ingenieure verschiedenster Disziplinen (87.459 Jobs). „Auch

wir erleben eine steigende Nachfrage nach Ingenieuren. Vor allem in

den Bereichen, die stark von der Digitalisierung beeinflusst werden,

sind Unternehmen auf der Suche nach speziell qualifiziertem

Personal“, erklärt Thomas Hetz. Dabei boten sich für Bewerber mit den

Schwerpunkten Elektro- und Energietechnik (30.698 Jobs), Maschinen-

und Anlagenbau (24.670 Jobs) sowie Konstruktionstechnik (12.493 Jobs)

die besten Jobaussichten. Aber auch Absolventen aus dem Bereich der

Fahrzeug- und Antriebstechnik (7.943 Jobs) hatten gute Jobchancen.

Universelle Einsatzmöglichkeiten mit Abschluss in

Wirtschaftswissenschaften

Der Studiengang der Wirtschaftswissenschaften reiht sich mit fünf

Prozent auf dem zweiten Platz der Studiengänge mit Top-Jobaussichten

ein (58.768 Jobs). Dabei überwog das Angebot für Bewerber mit

betriebswirtschaftlichen Kenntnissen (40.276 Jobs) deutlich gegenüber

den Offerten für Bewerber mit volkswirtschaftlicher Expertise (2.743

Jobs).

Wer einen BWL-Abschluss vorweisen kann, dem bieten sich besonders

viele Möglichkeiten, denn kaum ein anderer Studiengang bietet

Jobchancen in so vielen verschiedenen Einsatzfeldern. Dabei richteten

sich die Stellenangebote im Dezember vor allem an BWL-Absolventen,

die im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling (12.977

Jobs) tätig werden möchten. Aber auch in den Bereichen Organisation

und Projektmanagement (9.811 Jobs), IT und Telekommunikation (8.882

Jobs) sowie Unternehmensführung (8.406 Jobs) standen die Jobchancen

recht gut.

Informatik-Abschluss ist ebenfalls ein Jobgarant

Mit einem Studienabschluss in Informatik boten sich den Kandidaten

nur marginal weniger Jobaussichten im Vergleich zu den

Wirtschaftswissenschaften. In mehr als 57.900 Jobangeboten forderten

die Unternehmen ein IT-Studium. Mit 61 Prozent boten die meisten

Ausschreibungen „klassische“ IT-Jobs wie Softwareentwickler oder

System-Administrator an. Aber auch beratende (13 Prozent) und

organisatorische Tätigkeiten (8 Prozent) lassen sich mit einem

Informatik-Abschluss ausüben. In der angrenzenden Disziplin der

„Wirtschaftsinformatik“ standen 15.243 Jobs zur Verfügung. Doch auch

naturwissenschaftliche Abschlüsse sind gefragt. 25.380 Jobs standen

hier zur Auswahl. Dabei wurden vor allem Kandidaten mit den

klassischen Abschlüssen in Physik (8.591 Jobs), Chemie (8.323) und

Biologie (5.014 Jobs) gesucht.

Studien-Klassiker mit durchschnittlichen Chancen

Wer sich dem nicht ganz einfachen Fachgebiet der Psychologie

gestellt hat, den erwarteten im Dezember 3.534 Jobangebote – ein eher

durchschnittlicher Wert. Ebenfalls durchwachsen standen die

Jobchancen für angehende Geistes- und Sozialwissenschaftler (5.244

Jobs) sowie für Juristen und Rechtswissenschaftler (3.002 Jobs). Die

Erfolgsaussichten für Lehramtsabsolventen lagen mit 1.836 Jobs sogar

noch deutlich darunter.

Außergewöhnliche Studiengänge nur selten gefragt

Ein besonders geringes Stellenangebot bot sich für sehr

spezifische Studiengänge. So standen Bewerbern mit einem Abschluss in

Kulturmanagement bzw. Kunstgeschichte nur 374 Jobs zur Auswahl. Mit

einem Pharmazie-Abschluss waren es sogar noch weniger als die Hälfte

(184 Jobs). Besonders wenige Jobgebote gab es für die Abschlüsse in

Geschichtswissenschaft (40 Jobs), Museumskunde (30 Jobs), Slawistik

(5 Jobs) und Philosophie (4 Jobs).

Insgesamt machen die Ergebnisse aber auch deutlich, dass der

Anteil der Stellenausschreibungen, die sich explizit an Akademiker

richteten, mit 21 Prozent weit weniger groß ist als vermutlich

angenommen. Auch Nicht-Akademiker haben auf dem Arbeitsmarkt also

gute Jobaussichten.

Über den BAP Job-Navigator

Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 200

Printmedien, 161 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und

der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Dezember

2018 wurden insgesamt 1.135.900 Stellenanzeigen von über 142.183

Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle

geschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfach

gezählt.

Über den BAP

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-

und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000

Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben

organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter

www.personaldienstleister.de.

