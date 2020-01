Bauernpräsident machen Bio-Schnäppchen im Supermarkt Sorge

Bauernpräsident machen Bio-Schnäppchen im Supermarkt Sorge

Rukwied mit Verbraucherappell: Verstärkt regionale Produkte kaufen

Osnabrück. Bauernpräsident Joachim Rukwied kritisiert Werbekampagnen mit

Schnäppchenpreisen für Bio-Lebensmittel. Im Interview mit der “Neuen Osnabrücker

Zeitung” sagte Rukwied: “Die Preisgestaltung bei Bio-Produkten, beispielsweise

Aktionsangebote, beobachte ich mit großer Sorge.” Bio-Produkte seien in der

Herstellung teurer als konventionelle. “Die Biobauern brauchen daher einen

höheren Preis, sonst funktioniert das nicht.” Er sehe die Gefahr, dass die

Landwirte unter Preisdruck geraten könnten, in einzelnen Bereichen sei das

bereits so.

Rukwied appellierte zudem an Verbraucher, “verstärkt regionale Qualitätsprodukte

zu kaufen”. Er sagte: “Achten Sie darauf, wo die Ware herkommt! Das gilt auch

für Öko-Lebensmittel.” Laut Bauernpräsident würden in Deutschland im Schnitt nur

zehn Prozent des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. “Das ist einfach zu

wenig. Denn wir können die Landwirtschaft nur dann verändern, wenn die

Bereitschaft dafür da ist, mehr für Lebensmittel auszugeben.”

+++

____________________________________________________________________

Bauernpräsident: Nitrat-Messstellen überprüfen, sonst werden Landwirte klagen

Rukwied beklagt Ungereimtheiten beim Grundwasserschutz

Osnabrück. Bauernpräsident Joachim Rukwied hat eine bundesweite Überprüfung des

Nitrat-Messnetzes gefordert. Im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung”

sagte Rukwied: “Je genauer man sich das alles anschaut, desto mehr

Ungereimtheiten fallen auf.” Viele Landwirte zweifeln an, dass die weitere

Verschärfung der Düngeregeln in Deutschland auf validen Daten beruht. Erhöhte

Nitratwerte im deutschen Grundwasser hatten zu einer Verurteilung vor dem

Europäischen Gerichtshof geführt. Auf Druck der EU-Kommission verschärfte die

Bundesregierung die gerade reformierte Düngeverordnung erneut, um hohen

Strafzahlungen zu entgehen. Rukwied sagte der “NOZ”: “Ich setze darauf, dass

sich die Politik die Dinge noch einmal intensivst anschaut.” Die Ungereimtheiten

müssten ausgeräumt werden. “Und wenn das die Politik nicht macht, dann bleibt am

Ende nur der Klageweg. Viele Landwirte sind dazu bereit”, kündigte der

Bauernpräsident an. Einzelne Landwirte haben bereits Klage eingereicht.

Zuletzt hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zugesagt, das Messnetz in

seinem Bundesland zu überprüfen. Rukwied forderte das in der “NOZ” für ganz

Deutschland. Bauern kritisieren zum einen, dass Deutschland im Vergleich zu

anderen EU-Staaten nur sehr wenige Messstellen zur Bestimmung der

Nitrat-Belastung des Grundwassers heranzieht. Zum anderen zweifeln viele

Landwirte die Zuschreibung als Hauptverursacher an. Sie weisen darauf hin, dass

auch in Regionen ohne Düngung Grenzwerte überschritten werden und möglicherweise

auch defekte Abwassersysteme schuld sein könnten. Kommunen und Wasserversorger

teilen diese Ansicht nicht. Gemeinhin gilt die Düngung von Äckern mit Gülle oder

Gärresten als Hauptursache für Nitrat im Grundwasser.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4489052

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell