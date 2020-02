Baum: Hamburg-Wahl wird zeigen, ob Lindner Parteichef bleiben kann – “Thüringen war zweiter großer Fehler nach Jamaika-Absage”

Köln. Der FDP-Politiker und frühere Bundesinnenminister Gerhart

Baum erwartet im Fall eines schlechten FDP-Ergebnisses bei der Wahl in Hamburg

am 23. Februar ein Ende von Parteichef Christian Lindner als Parteichef. “Ob er

in der Lage ist, an der Parteispitze zu bleiben, wird die Hamburg-Wahl zeigen.

Sein taktisch falsches Verhalten, durch das der Eklat von Thüringen erst

ausgelöst wurde, ist nach der Absage an die Jamaika-Koalition der zweite große

Fehler von Lindner als Parteichef gewesen”, sagte Baum dem “Kölner

Stadt-Anzeiger” (Samstag-Ausgabe). Das Votum des Parteivorstands für Lindner sei

“kein Befreiungsschlag”. Es komme nicht auf das Vertrauen des Vorstands, sondern

auf das Vertrauen der Wähler an. “Bei der Hamburg-Wahl und in den Umfragen wird

sich zeigen, ob Lindner in der Lage ist, das verlorene Vertrauen

zurückzugewinnen.” Baum warf dem Parteichef “Führungsschwäche” vor, er habe den

Ernst der Situation nicht erkannt. “Er hat Kemmerich nicht von der Wahl

abgehalten, obwohl die Unterstützung der AfD in der Luft lag. Nach der Wahl hat

er ihm sogar gratuliert und ihn bestärkt, Bündnispartner im Parlament zu finden.

Das war ein Führungsversagen. Die FDP in NRW hatte sich schon klar von Kemmerich

distanziert. “

