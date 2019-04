Bayernpartei: Auch bei der Europawahl – wer CSU wählt, bekommt (wahrscheinlich) Merkel

Mit viel, sehr viel Harmonie hat die CSU ihren

Wahlkampfauftakt begangen. Auf dem kleinen Parteitag wurde unter

anderem das gemeinsame Unions-Europa-Wahlprogramm einstimmig

beschlossen. Und wie das nun mal so ist bei so viel Harmonie und

einem Programm, hinter dem sich von Merkel bis Seehofer alle

versammeln können, es ist eine Ansammlung von Gemeinplätzen.

Und das ist gar nicht unverständlich: Denn eigentlich geht es der

CSU nicht um Europa oder irgendwelche Programme, sondern darum, dass

Manfred Weber – der Unions-Spitzenkandidat – Kommission-Chef wird.

Und weil eine Mehrheit im EU-Parlament wegen eines sich

ausdifferenzierenden politischen Spektrums und schwächelnder

christdemokratischer Parteien (Beispiele etwa Italien und Frankreich)

für die Dachpartei der CSU, die EVP, immer schwerer zu organisieren

sein wird, muss man eben nach allen Seiten flexibel sein.

Oder anders ausgedrückt, sich in jede Richtung beliebig verbiegen.

So wurde etwa die ungarische Partnerpartei Fidesz verbal massiv

angegangen, um das neue pro-europäische Narrativ nicht zu zerstören.

Um diese dann wachsweich nur zu suspendieren, ist man doch vielleicht

auf die Stimmen der ungarischen Abgeordneten bei der Wahl von Manfred

Weber angewiesen.

Den Zick-Zack-Schmuse-Kurs der CSU könnte man beinahe amüsiert zur

Kenntnis nehmen. Nach Ansicht der Bayernpartei aber eben nur beinahe.

Denn erneut zeigt sich, dass die CSU eine große Wundertüte ist und

darüber hinaus jede bayerische Interessenvertretung in Brüssel auf

dem Altar von Posten und Kompromiss opfern wird.

Ein Kommissionschef Weber ist nach Ansicht der Bayernpartei

darüber hinaus auch bei einem EVP-Wahlsieg eher unwahrscheinlich.

Denn kann sich das EU- Parlament nicht auf einen neuen

Kommissionschef einigen – und hierfür spricht einiges – dann ist

auch dieser Posten wieder Bestandteil des europaweiten

Kuhhandel-Systems. Und da auch Frankreichs Präsident den

EU-Kommissionschef gerne besetzen würde (auch um von seinen

innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken), sich zudem Gerüchte

hartnäckig halten, dass Noch-Kanzlerin Merkel gerne den scheidenden

Ratspräsidenten Tusk beerben will, so hieße es am Ende wieder: Wer

CSU wählt, bekommt Merkel.

Pressekontakt:

Harold Amann, Landespressesprecher

Kontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,

presse@bayernpartei.de

Bayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673

München

Original-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell