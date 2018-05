Bayernpartei: BAMF-Skandal – etablierte Politik im Selbstschutzmodus

Scheibchenweise kommen sie ans Licht, die Zustände

im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Eventuell

bandenmäßiger Betrug in der Außenstelle in Bremen – man spricht von

600 unrechtmäßigen Bescheiden – und die Staatsanwaltschaft ermittelt

unter anderem gegen die BAMF-Chefin Jutta Cordt. Mittlerweile ist

sogar Bundesinnenminister Seehofer tätig geworden, so dürfen in

Bremen keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden.

Und doch erscheinen die Maßnahmen aus dem Innenministerium wie

eine Suche nach Bauernopfern. Denn es scheint schwer vorstellbar,

dass der Merkel-Vertraute und jetzige Wirtschaftsminister Peter

Altmaier, der vor wenigen Monaten noch Kanzleramtsminister und

Flüchtlingskoordinator war, von all dem so gar nichts wusste. Oder

Seehofers Amtsvorgänger de Maiziere. Oder Seehofers Staatssekretär,

sein Parteifreund Stephan Mayer. Oder natürlich Seehofer selbst.

Die Bayernpartei fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge

ohne Ansehen der beteiligten Personen. Entsprechend auch der

Kommentar des Vorsitzenden Florian Weber: „Die Flüchtlingsproblematik

ist eines der umstrittensten politischen Themen der letzten Jahre und

hat zur Polarisierung in der Bevölkerung geführt. Gerade deswegen

müssen sich die Bürger darauf verlassen können, dass alles nach Recht

und Gesetz abläuft.

Man kann allerdings leicht den Eindruck gewinnen, dass sich die

etablierte Politik nicht im Aufklärungs- sondern im Selbstschutzmodus

befindet. Man wird – wie üblich – versuchen, das Ganze durch die Kür

eines Sündenbocks für die übrigen Beteiligten möglichst glimpflich

ausgehen zu lassen. Offenbar will man die Bevölkerung nicht zu tief

hinter die Kulissen schauen lassen. Vielleicht, weil diese dann

erkennen würde, dass sich die Republik immer mehr in Richtung

Bananenrepublik entwickelt, der Fehler also im System liegt.“

Pressekontakt:

Harold Amann, Landespressesprecher

Kontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,

presse@bayernpartei.de

Bayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673

München

Original-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell