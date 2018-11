Thomas Jung: „Keine Sonderrechte für Asylunberechtigte!“ (FOTO)

Allein in der Stadt Brandenburg an der Havel sind in diesem Jahr49 von 51 Abschiebungen gescheitert. Grund: Oft sind dieAbzuschiebenden nicht da. In der Brandenburger Ausländerbehörde istman frustriert. Das Abschiebungssystem funktioniere nicht.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Es liegt der Verdacht nahe, dass die Abzuschiebenden, oft

Tschetschenen, zuvor informiert wurden. In anderen Fällen melden sie

sich krank. Oft wollen sie auch nicht ohne ihre Familie weg, von der

ein Teil plötzlich verschwunden ist. Oder sie wehren sich mit Waffen

wie im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Hier muss die

Landesregierung schneller und härter durchgreifen. Es darf nicht

sein, dass Ausreisepflichtige immer mit dem SEK rausgetragen werden

müssen. Wenn nicht schon an der Grenze, dann wenigstens in der

Erstaufnahme muss klar sein, wer geht. Und es muss vollzogen werden.

Für Asylunberechtigte darf es keine Sonderrechte geben. Außerdem

müssen auch die Abschiebungen in die islamischen Maghrebstaaten

zügiger vorangehen, die Rot-Rot immer verhindert hat.“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell