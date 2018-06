Bayernpartei: BAMF-Skandal – Staatsversagen erster Klasse

Der Skandal um das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF) zieht immer weitere Kreise. Nun wurde bekannt,

dass auch das Bundeskanzleramt vom ehemaligen Behördenchef Weise über

die katastrophalen Zustände informiert war. Geschehen ist bekanntlich

nichts.

Schwer vorstellbar ist, dass die Spitzen der damaligen Großen

Koalition aus CDU/CSU und SPD nicht alle davon gewusst haben. Das

würde auch das Herum-Eiern der SPD erklären, deren Reaktionen von

„ist nicht so schlimm“ bis zu „haltet den Dieb“ reichen.

Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber kommentierte: “ Damit

wird aus Behördenversagen endgültig Staatsversagen. Der Fisch stinkt

vom Kopf her, die ganze Regierung müsste eigentlich in die Wüste

geschickt werden.

Ich möchte aber schon auch daran erinnern, dass die CSU diesem

versagenden Berliner Staatsgebilde die Sicherung unserer bayerischen

Grenzen ohne Not übertragen hat. Und auch in anderen Bereichen, wie

etwa der Bildungspolitik, weiter vorhat, Kompetenzen abzugeben. Dies

ist im Hinblick auf die Zukunft Bayerns völlig verantwortungslos. Es

hat sich stets gezeigt, dass bayerischen Interessen dann am besten

gedient ist, wenn Entscheidungen vor Ort und nicht in Berlin oder

Brüssel getroffen werden.

Leider ist von der derzeitigen Staatsregierung nicht zu erwarten,

dass sie den Zug in Richtung zentralistischer Einheitsstaat stoppt.

Daran ändern auch die derzeitigen Feigenblattaktionen des

Ministerpräsidenten nichts, ein großer Teil wird über das

Ankündigungsstadium ohnehin nicht hinauskommen.

Frau Merkel plant übrigens eine Art europäisches BAMF. Die CSU

wird dem zustimmen, da bin ich sicher. Und hinterher war es wieder

keiner.“

