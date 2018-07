Birgit Bessin: „Wer sexuelleÜbergriffe begeht, hat jeden Anspruch auf Aufenthalt in Deutschland verspielt.“ (FOTO)

In Cottbus sind am Wochenende erneut Einwanderer straffälliggeworden. In einem Supermarkt kam es zu einer Schlägerei, auf demVorplatz der Stadthalle wurde eine deutsche Frau von einem Syrerangegriffen und unsittlich berührt.

Dazu erklärt die AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin: „Nach

ähnlichen Vorfällen in der vergangenen Woche hatte ich das noch als

Frage formuliert: Können sich Frauen nun auch tagsüber in Cottbus

nicht mehr allein auf die Straße trauen? Inzwischen muss ich das

leider als Tatsache ansehen. Was der Innenminister mit dem

Polizeibericht macht, weiss ich nicht – wir von der AfD-Fraktion

lesen ihn und stellen fest, dass es am Wochenende erneut einen

Angriff eines extrem gewaltbereiten Syrers auf eine deutsche Frau

gegeben hat. Diese wurde von dem Einwanderer unsittlich berührt.

Wieder an der Stadthalle, wieder am helllichten Tag, mittags um 13

Uhr. Die Polizei konnte den Mann zwar dingfest machen, er ging dann

aber brutal auf die Beamten los und randalierte später noch im

Polizeigewahrsam. Wie immer heißt es lapidar, gegen den Angreifer

würden Ermittlungen aufgenommen. Im Klartext heißt das sicherlich

aber, dass der mutmaßliche Gewalttäter wieder auf freiem Fuß ist,

dass er also bereits heute wieder eine Gefahr für die Gesellschaft

darstellt. Und dass er höchstwahrscheinlich, bevor ihm der Prozess

gemacht wird, einfach untertaucht. Er wäre nicht der Erste, der dann

mit neuer Identität wieder nach Deutschland einreist. Deshalb fordern

wir ganz klar: Gerade Sex-Täter unter den Einwanderern müssen wissen,

dass unsere Gesellschaft ihre Angriffe auf keinen Fall duldet. Dafür

müssen wir schnell und entschieden handeln: Wer vorgibt, unsere Hilfe

zu brauchen und straffällig wird, insbesondere wer sexuelle

Übergriffe begeht, hat jeden Anspruch auf Aufenthalt in Deutschland

verspielt. Nur eine schnelle Abschiebung wirkt tatsächlich

abschreckend. Dazu muss man aber politisch bereit sein, und das ist

im Moment nur die AfD!“

