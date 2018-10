Bayernpartei: Eine neue Finanzkrise wird uns mit voller Wucht treffen!

In den USA hat der Aktienindex Dow Jones einen

nach Medienberichten „schwarzen Tag“ erlebt. Nicht wenige

Marktbeobachter fühlten sich an den Beginn der letzten Finanzkrise

vor 10 Jahren erinnert, deren Höhepunkt der Zusammenbruch der

US-amerikanischen Investmentbank „Lehman Brothers“ war. Und so völlig

aus der Luft gegriffen ist das alles nicht. Die allermeisten Ökonomen

sind sich einig, dass der Zeitpunkt von Börsencrashs nicht

vorhersagbar ist. Sicher ist aber, dass sie kommen.

Zurück zur letzten Finanzkrise: Auch hierzulande hatte diese

massive Auswirkungen, waren doch auch einheimische Banken am

amerikanischen Subprime-Markt engagiert. Immer frei nach dem Motto

„Gier frisst Hirn“. Am Ende mussten dann auch vormals sehr

respektable Häuser durch Steuergeld gerettet werden, andere

überlebten knapp. Mit Notmaßnahmen konnte – zugegeben – auch die

Politik das Schlimmste verhindern.

Nach Ansicht der Bayernpartei zog die Politik aber keine Lehre

daraus, versuchte das Bankensystem vor allem mit

Regulierungsmaßnahmen wie Basel I, II und III zu stabilisieren. Diese

lösen zwar bei den Banken eine Lawine an Bürokratie aus, ob sie am

Ende die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen, muss sich erst

zeigen. Auf das nach Ansicht der Bayernpartei einfachste und

effektivste Instrument wurde aber weiterhin verzichtet: Einen

unmittelbaren Zusammenhang zwischen Haftung und Entscheidungsgewalt

herzustellen.

Der Vorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber hierzu: „Bisher

ist es doch so: Macht die Bank Gewinne, gibt es für das Management

fette Boni. Gibt es horrende Verluste, dann muss der Steuerzahler

bluten, vor allem wenn die Bank als „systemrelevant“ gilt. Das lehnen

wir ab. Eine persönliche Haftung von Bankvorständen – auch mit ihrem

Privatvermögen – würde hier viel lösen.

Regelungen in diese Richtung hat aber die Politik versäumt. Und

noch schlimmer: Sollte es zu einer weiteren Finanzkrise kommen, ist

der Köcher der Politik weitgehend leer. Es gibt keine Zinsen mehr,

die – zur Ankurbelung der Wirtschaft – gesenkt werden könnten und die

Schulden der EU-Länder wachsen und wachsen. Eine neue Finanzkrise

wird uns mit voller Wucht treffen.“

