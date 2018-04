Bayernpartei: EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei – Realitäten endlich anerkennen!

Die EU-Kommission hat der Türkei in einem gestern

vorgestellten Bericht bescheinigt, dass sie sich in Riesenschritten

von der EU wegbewegt. Insbesondere was Meinungsfreiheit,

Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit betrifft, hat sich die

Situation in den letzten 12 Monaten massiv verschlechtert. Den

letzten, konsequenten Schritt, eine Empfehlung auszusprechen die

Beitrittsverhandlungen abzubrechen, ist die Kommission aber nicht

bereit zu gehen.

Der Vorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, kommentierte dies

mit Unverständnis: „Ich frage mich, was noch passieren muss, damit

man in Brüssel die Realitäten endlich anerkennt. Die

Beitrittsverhandlungen müssen umgehend abgebrochen werden, alles

andere wird in Ankara als Bestätigung für den bisherigen Kurs

gewertet.

Und wohin dieser Kurs führt, hat bei der jüngst zu Ende gegangenen

Generalversammlung der Europäischen Freien Allianz eindrucksvoll eine

kurdische Delegation beschrieben. Nämlich in eine Diktatur. Schlimm

genug, dass viele Personen ohne rechtsstaatlichen Prozess in

türkischen Gefängnissen sitzen. Hinzu kommt der völkerrechtswidrige

Angriff auf Afrin, bei dem 850.000 Menschen vertrieben wurden.

Dieses Sündenregister scheint aber weder die EU-Kommission noch

die deutsche Bundesregierung ernsthaft zu beeindrucken. Aus deren

Sicht aber auch verständlich: Hat man sich doch mit dem

„Flüchtlingspakt“ erpressbar gemacht. Da muss dann eben Schutzgeld

bezahlt werden, auch wenn man das Vorbeitrittshilfen nennt.“

