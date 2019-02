Piraten Südheide: Celle als „Sicheren Hafen“ anzuerkennen wäre ein deutliches Zeichen gewesen

Die Piraten im Kreisverband Südheide, zu dem auch

die Stadt Celle gehört, bedauern die Entscheidung dessen Stadtrates

hinsichtlich der Ablehnung, Celle zum „Sicheren Hafen“ zu erklären.

[1]

„Was ist in Celle anders, als in Hildesheim oder Braunschweig, die

sich dazu entschlossen haben, sich zu „Sicheren Häfen“ zu bekennen,

als die Mehrheitsverhältnisse im Rat?“ fragt Jens Berwing,

Vorsitzender des Kreisverbandes Südheide. „Sollte man nicht

vielleicht der Landeshauptstadt Hannover in dieser Sache nacheifern?

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich immer wieder zum

Grundgesetz und den Menschenrechten zu bekennen. Da wäre dieser

primär symbolische Akt doch sicher eine Möglichkeit gewesen, ein

deutliches Zeichen für Humanismus und gegen die um sich greifende

Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Die Vermutung, es kämen dann zig neue

Geflüchtete, ist geradezu grotesk. Das ist weder in den anderen

Städten, die sich zu „Sicheren Häfen“ erklärt haben so, noch ist das

überhaupt realistisch aufgrund der über die Landesebene verteilten

Geflüchteten.

Und das weiß die CDU auch sehr genau, spricht sie es doch selber

an. Aber es scheint klar zu sein, dass auch die CDU weit abgerückt

ist von christlichen Werten. Die Angst, vor noch mehr Wählern für

rechte Parteien, haben wohl auch bei ihr einen Rechtsruck verursacht,

der vor allem mit Humanismus nicht in Einklang zu bringen ist.

Und Zuwanderung können wir gebrauchen. Gerade hier im ländlichen

Raum, der von dem Weggang junger Leute betroffen ist, ist die

Ansiedelung neuer Bürger für die Unabhängigkeit der Kommunen und

deren funktionsfähiges Überleben wichtig.“

[1] https://celleheute.de/celle-soll-kein-sicherer-hafen-werden/

