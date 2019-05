Bayernpartei: Kreuzzug der Union gegen die Meinungsfreiheit geht weiter

Das (wahrscheinlich verfassungswidrige)

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ist nun wahrlich keine

strahlende Erfolgsgeschichte. Die Anzahl seiner Fans ist äußerst

überschaubar. Außer man ist Mandatsträger aus den Reihen der Union,

dann ist man quasi von Amts wegen verpflichtet, das Zensurgesetz gut

zu finden.

Doch was „gut“ ist, kann immer noch „besser“ werden. Und so plant

die Union einen weiteren Angriff auf die freie Meinungsäußerung im

Internet. Bundestagspräsident Schäuble ließ jüngst in einem Interview

wissen, dass es im Internet künftig eine Klarnamen-Pflicht geben

soll. Anonymes Kommentieren soll so unmöglich gemacht werden.

Die Bayernpartei lehnt jede weitere Einschränkung der

Meinungsfreiheit strikt ab. Gerade in einer Zeit des

„nicht-vergessenden Netzes“ und eines immer enger werdenden

Meinungs-Korridors kann etwa das Äußern unkonformer Ansichten zur

Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz führen.

Der Bayernpartei-Spitzenkandidat zur anstehenden Europawahl,

Florian Weber, merkte an: „Natürlich ist auch uns bewusst, dass

beispielsweise in den sozialen Medien mitunter raue Sitten herrschen.

Aber das hat der ungehinderte, der freie Meinungsaustauch bisweilen

so an sich. Für ungesetzliche Inhalte gibt es das Strafrecht, Zensur

ist einer Demokratie schlicht unwürdig.

Bei der anstehenden Europawahl hat die Bevölkerung jedenfalls die

Möglichkeit, den Union-Kreuzzüglern gegen die Meinungsfreiheit zu

zeigen, was sie von den Zensurplänen hält. Und sie hat auch die

Möglichkeit, die Parteien zu stärken, denen die freie Rede ein echtes

Anliegen ist.“

