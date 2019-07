Bayernpartei: Nein zur Mercosur-EU-Freihandelszone

Ohne großes mediales Echo haben die EU und die

südamerikanischen Mercosur-Staaten auf dem letzten G20-Gipfel in

Japan ein umfassendes Freihandelsabkommen geschlossen. Argentinien,

Brasilien, Paraguay und Uruguay können so etwa große Mengen an Rind-

und Hähnchenfleisch sowie Zucker und Ethanol zollfrei in die EU

einführen.

Die Bayernpartei lehnt dieses Abkommen strikt ab. Denn die

Auswirkungen auf die einheimische Landwirtschaft wären bei einem

endgültigen Inkrafttreten des Abkommens erheblich. Unsere Bauern

wären einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt, sind doch die

Produktionsbedingungen in Südamerika etwa durch geringere Standards

bei Tier- und Umweltschutz oder dem dort üblichen Einsatz von

Gentechnik mit den hiesigen nicht vergleichbar. Und dass für billiges

Fleisch auf europäischen Tellern in großem Umfang Regenwald gerodet

wird, wäre auch eine unmittelbare Folge.

Die Bayernpartei setzt sich für die Förderung der

mittelständischen, der bäuerlichen Landwirtschaft ein. Landwirtschaft

ist viel mehr als billige Nahrungsmittelproduktion, ist auch etwa

Bestandteil unserer Kultur und Landschaftspflege. Und diese

bäuerliche Landwirtschaft wird durch dieses Abkommen massiv bedroht.

Die etablierte Politik hat aus dem Scheitern des

Freihandelsabkommens TTIP Lehren gezogen, aber nach Ansicht der

Bayernpartei die falschen. Union und SPD wollen allem Anschein nach

eine Debatte wie damals vermeiden. Das Absenken von Umwelt-,

Tierschutz- und Verbraucherstandards ist ihnen aber unverändert egal.

Die Bayernpartei aber lehnt einen solchen Wettbewerb, der sich durch

ein fortgesetztes Absenken unserer Normen auszeichnet, ab.

