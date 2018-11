Bayernpartei: UN-Migrationspakt zeigt eine erbärmliche Debattenkultur

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich

mit bemerkenswerten Aussagen in die Debatte um den UN-Migrationspakt

eingeschaltet. Man wolle sich, so Dobrindt, den Pakt nicht schlecht

reden lassen. Weiters mahnt er an, das politische Berlin dürfe nicht

die „kommunikative Hoheit“ über die Debatte verlieren.

Dieses Verständnis von Debatte in einer Demokratie ist nach

Meinung der Bayernpartei erschreckend. Die Aussagen Dobrindts

erinnern mehr an „Der Staat bin ich“ als an das 21te Jahrhundert.

Entsprechend auch der Kommentar des Landesvorsitzenden Florian

Weber: „Ganz offensichtlich misstraut die etablierte Politik der

Bevölkerung massiv. Anders lässt sich doch nicht erklären, dass man

den in Hinterzimmern ausgekungelten Pakt heimlich, still und leise

unterzeichnen wollte.

Und die jetzt aufkommende Debatte über den Pakt im Keim ersticken

will. Indem man beschwichtigt und versucht, das Ganze moralisch

aufgeladen zu einer Entscheidung zwischen Gut und Böse hoch zu

stilisieren – was es natürlich nicht ist.

Das in Sonntagsreden so gern bemühte Bild vom mündigen Bürger oder

vom Souverän kann sich die etablierte Politik jedenfalls in Zukunft

sparen. Denn Kritik wird diffamiert und die Rechenschaftspflicht, die

die Politik gegenüber dem Wahlvolk hätte – nicht umgekehrt(!),

ignoriert. Das Umgehen mit dem UN-Migrationspakt zeigt eine

erbärmliche Debattenkultur.“

