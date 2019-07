Bayernpartei: Urteil zur europäischen Bankenunion – Karlsruhe zieht den Schwanz ein

Erwartungsgemäß hat das Bundesverfassungsgericht

die Europäische Bankenunion durchgewunken. Die Klage gegen das 2014

beschlossene Konstrukt wurde abgewiesen. Einheimische Steuerzahler

haften damit auch für Bankpleiten in anderen europäischen Staaten.

Die Kritik der Klageführenden hat sich an diesen massiv

gestiegenen Risiken bei gleichzeitiger Übertragung von

Entscheidungsbefugnissen an die europäische Ebene entzündet. Und

irgendwie scheint Karlsruhe die Kritikpunkte auch zu teilen, denn in

der Urteilsbegründung wurde betont, dass ja schließlich die Aufsicht

über die Kreditinstitute nicht vollständig auf die Europäische

Zentralbank übergingen. Außerdem mahnte das Verfassungsgericht an,

dass bestehende Regeln strikt einzuhalten seien.

Nach Ansicht der Bayernpartei ist der Urteilsspruch ein Desaster

und das Verfassungsgericht hat einfach den Schwanz eingezogen.

Ergänzend merkte der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian

Weber, an: „Beim Start des Euro wurde fest vereinbart, dass kein

Staat für die Schulden eines anderen haftet. Dieses Prinzip wurde und

wird immer mehr ausgehöhlt. Zum Schaden der einheimischen

Bevölkerung.

Nebenbei macht sich das Bundesverfassungsgericht alles an

Rest-Reputation auch noch kaputt. Denn permanent werden von Karlsruhe

rote Linien gezogen und dann doch wieder nach hinten versetzt. Und

mit jedem Urteil wird die Fallhöhe eines Euro-Crashs erhöht, ohne

dass die Probleme auch nur ansatzweise angegangen werden. Sollte es

zu diesem Crash kommen, dann werden die Ausmaße katastrophal sein.

Und zumindest was es die Ausmaße betrifft, muss sich einen Teil dann

Karlsruhe zurechnen lassen.“

