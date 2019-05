BdB begrüßt Ministerinitiative gegen Schottergärten (FOTO)

Der Bund deutscher Baumschulen begrüßt die Absicht derLandesumweltminister, eine Initiative zur Eindämmung derSchottergärten zu starten.

Es ist überfällig, dass der Verschotterung von Vorgärten Einhalt

geboten wird. „Dieser unsägliche Trend in vielen Wohngebieten führt

zur Verarmung der biologischen Vielfalt, zur Aufheizung des lokalen

Klimas und auch ästhetisch ins Aus“, äußert der Präsident des Bundes

deutscher Baumschulen, Helmut Selders. „Dass die Landesumweltminister

nun eine Aufklärungskampagne starten wollen, ist daher unbedingt zu

begrüßen.“

Viele Diskussionen in Bezug auf Flächenversiegelung über artenarme

Habitate und unwirtliche Lebensbedingungen durch Hitzeinseln im

urbanen Raum blieben oft theoretisch. Praktisch sei in vielen

Kommunen das lebendige Grün in einem schlechten Zustand. „Es ist

richtig, den Bürgern vor Augen zu führen, welchen wertvollen Flecken

Erde man mit einem begrünten Vorgarten in Händen hält.“

Neben der Information über die positiven Wirkungen von gestaltetem

Grün rund um die eigenen vier Wände sieht der BdB aber auch die

Kommunen in der Pflicht, regulativ einzuwirken. In den

Gestaltungssatzungen der Kommunen sollten Schottergarten, verboten

werden. Diesen Weg beschritten bereits einige Kommunen mutig und

würden eine Versteinerung der Gärten verbieten. „Das ist der richtige

Ansatz. In den großen Diskussionen sind wir uns alle einig, dass wir

etwas zum Schutz der Umwelt und gegen den Klimawandel tun müssen.

Dazu gehört auch, dass jeder im Kleinen seinen Teil dazu beitragen

kann. Im Übrigen ist das Anlegen und Pflegen eines Gartens gar nicht

so arbeitsintensiv wie das viele befürchten. Im Gegenteil: Gärten

sind eine wachsende Freude“, so Helmut Selders, der BdB-Präsident.

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell