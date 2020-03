Acht waldreiche Kommunen starten eineüberregionale Baumpflanzkampagne (FOTO)

Unter dem Motto “Wir pflanzen für das Klima” finden imMärz/April sowie im Oktober/November in acht Städten gemeinschaftlicheBaumpflanzaktionen mit Bürgerbeteiligung statt. Den Auftakt macht am Samstag,den 7. März, Warstein im Naturpark Arnsberger Wald (Kreis Soest inNordrhein-Westfalen). Am Tag des Waldes, dem 21. März, laden Heidelberg undBrilon im Sauerland zum Pflanzen ein. Später folgen Aktionen in Augsburg,Wernigerode im Harz, Ilmenau im Thüringer Wald, Rottenburg am Neckar undFreiberg in Sachsen.

Was die Städte über die solidarische Pflanzkampagne hinaus eint, ist ihre

Auszeichnung als PEFC-Waldhauptstadt. Das heißt: Die acht PEFC-Waldhauptstädte

bewirtschaften ihre kommunalen Waldflächen bereits seit vielen Jahren nachhaltig

nach den strengen ökologischen, ökonomischen und sozialen PEFC-Standards. Dazu

zählen unter anderem der Aufbau vitaler Wälder mit einer bunten Mischung

unterschiedlicher Baumarten, um die Widerstandsfähigkeit der Wälder zu erhöhen,

sowie eine Förderung der Biodiversität durch naturnahe Bewirtschaftungsmethoden.

Darüber hinaus setzen sie sich in besonderem Maße auch dafür ein, ihren Bürger

die Bedeutung der eigenen Wälder und einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung

näherzubringen.

“Trockenheit, Stürme und in der Folge Schädlinge wie der Borkenkäfer haben den

Wäldern in vielen Regionen in den letzten beiden Jahren stark zugesetzt. Die

Schäden sind auch für die Waldbesucher deutlich sichtbar und viele Bürgerinnen

und Bürger fragen sich: Wie können wir dem Wald jetzt helfen? Mit den

Baumpflanzaktionen wollen wir und die anderen PEFC-Waldhauptstädte in

Deutschland ein Zeichen der Hoffnung setzen und ein starkes Signal für einen

nachhaltigen Umgang mit unseren wertvollen Waldressourcen aussenden”, erklärt

Dr. Thomas Schöne, Bürgermeister von Warstein, der PEFC-Waldhauptstadt 2020. Die

Waldschutzorganisation PEFC freut sich über den Einsatz der Waldhauptstädte und

den Gemeinsinn der Bürger. “Bei den konzertierten Baumpflanzaktionen geht es

nicht darum, einen neuen Pflanzrekord aufzustellen. Vielmehr sollen Bürgerinnen

und Bürger vor ihrer Haustür Bäume pflanzen und so zur Erhaltung des heimischen

Waldes beitragen – dem Wald, in dem sie joggen, mit ihrer Familie spazieren

gehen oder auch Kaminholz für den Winter bekommen”, erklärt PEFC-Geschäftsführer

Dirk Teegelbekkers.

Eingeladen sind also alle Bürgerinnen und Bürger der PEFC-Waldhauptstädte, denen

ihr Wald am Herzen liegt und die sich aktiv daran beteiligen möchten, gemeinsam

mit den städtischen Forstämtern vor Ort, einen klimastabilen Mischwald für

zukünftige Generationen aufzubauen.

Die Pflanztermine und -orte im Überblick:

7. März: Warstein

21. März: Brilon und Heidelberg

23. März: Augsburg

22. April: Wernigerode

30. April: Ilmenau

29. Oktober: Rottenburg am Neckar

4. November: Freiberg / Sachsen

Weitere Infos – auch zur Anmeldung – gibt es auf den Webseiten der jeweiligen

Kommunen sowie auf https://pefc.de/ und https://tag-des-waldes.de/.

