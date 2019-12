BDI vor SPD-Parteitag: Koalition muss immer weiter geöffnete Schere zwischen Konsum- und Zukunftsausgaben schließen

Vor dem SPD-Parteitag sagt BDI-Präsident Dieter Kempf: “Koalition

muss immer weiter geöffnete Schere zwischen Konsum- und Zukunftsausgaben

schließen”

– “Die SPD muss – wie die Koalition insgesamt – die zuletzt immer

weiter geöffnete Schere zwischen Konsum- und Zukunftsausgaben

schließen. Es ist falsch, jetzt mehr umzuverteilen. Gerade angesichts

einer schwächeren Konjunktur muss die Regierung ihre Finanzpolitik in

Richtung Wachstum umsteuern. Richtig ist, öffentliche Investitionen

zu stärken und die Standortbedingungen für private Investitionen zu

verbessern. Dazu gehört auch: Unternehmensteuern runter, Verwaltung

digitalisieren, schneller genehmigen.

– Konjunkturprogramme verpuffen. Notwendig ist es, die Weichen für

mehr Wachstum zu stellen. Jeder politische Vorschlag hat sich daran

zu messen, ob er nur ein Symptom der Wachstumsschwäche bekämpft –

oder ob er wirklich Wachstum schafft. Wir schauen uns die

SPD-Vorschläge sehr genau an.

– Wir brauchen einen auf mehrere Jahre angelegten wirtschafts- und

finanzpolitischen Impuls zugunsten neuer Investitionen in die moderne

Verkehrs- und Digitalinfrastruktur, in Bildung, Forschung und

Klimaschutz. Sonst wird unsere Volkswirtschaft in den kommenden

Jahren weit unter unseren Möglichkeiten bleiben und kaum noch

wachsen. Der BDI spricht sich für eine ambitionierte

Investitionsoffensive aus, mit kraftvollen Impulsen für

unternehmerische Investitionen und mit verlässlichen und deutlich

höheren Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand.

– Es geht auch darum, Projekte schneller umzusetzen, Stichworte

Schnarchland und Planungsverfahren, denn nicht jede Investition

scheitert am Mangel von Geld. Die Bundesregierung sollte Hindernisse

in Bund, Ländern und Kommunen beseitigen, die ein Abfließen

vorhandener Mittel verhindern. Erforderlich ist zudem mehr Akzeptanz

in der Bevölkerung.

– Keineswegs ist eine Verschärfung des Klimapakets für die

Unternehmen hinnehmbar. Bereits der aktuelle Entwurf gefährdet

sehenden Auges den deutschen Mittelstand, statt effiziente

Klimapolitik mit kluger Wirtschaftspolitik zu verbinden. Es muss

darum gehen, die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und die

notwendigen milliardenschweren Investitionen zu ermöglichen.

– Verantwortungsvolle Finanzpolitik sollte die regelkonforme

Nettokreditaufnahme des Bundes nutzen. Die Finanzpolitik sollte den

vorhandenen Spielraum nutzen, um sich frühzeitig auf eine härtere

Lage einzustellen. Die grundgesetzliche Schuldenbremse eröffnet nach

wie vor finanzpolitische Spielräume, wie auch die Wirtschaftsweisen

feststellen. Statt das Geld in weitere teure Sozialprogramme wie die

Grundrente zu stecken, sollte die Koalition sie für Investitionen

nutzen.”

