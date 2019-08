BDI zum Solidaritätszuschlag: Teilabschaffung des Soli ist vor allem ungerecht

Zum Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des

Deutschen Bundestags zur Verfassungswidrigkeit des

Solidaritätszuschlags äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim

Lang: „Teilabschaffung des Soli ist vor allem ungerecht“

„Das Gutachten bestätigt die Einschätzung der Industrie, dass eine

Erhebung des Solidaritätszuschlags über 2019 hinaus

verfassungsrechtlich unzulässig ist. Die sogenannte 90-Prozent-Lösung

des Koalitionsvertrages und des Regierungsentwurfs ist nicht nur

rechtlich wackelig, sie ist vor allem ungerecht: Die

Grenzsteuerbelastung für viele Facharbeiter wird steigen. Sie liegt

damit nur knapp unter jener Grenzbelastung, die ganz hohe Einkommen

zahlen müssen. Ertragsstarke Einzelunternehmer, mittelständische

Betriebe und Körperschaften werden gänzlich von der Entlastung

ausgeschlossen. Gerade die Unternehmen in Deutschland tragen fast 40

Prozent zum Ertragsteueraufkommen bei, auf dessen einkommen- oder

körperschaftsteuerlichen Teil der Solidaritätszuschlag erhoben wird.

Unternehmen in Deutschland tragen den hohen Anteil an den aktuellen

Aufkommensrekorden. Eine Entlastung beim Solidaritätszuschlag, die

auch bei den Unternehmen ankommt, ist mehr denn je notwendig und

gerechtfertigt.“

Pressekontakt:

BDI Bundesverband der Dt. Industrie

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: 030 20 28 1450

Fax: 030 20 28 2450

Email: Presse-Team@bdi.eu

Internet: http://www.bdi.eu

Original-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell