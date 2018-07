BDZV und DJV einigen sich auf neuen Tarifvertrag

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)

und die Gewerkschaft Deutscher Journalisten-Verband (DJV) haben sich

in der siebten Verhandlungsrunde nach intensiven Gesprächen bis in

die frühen Morgenstunden auf einen neuen Gehaltstarifvertrag (GTV)

für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen geeinigt. Die dju

in ver.di, die ebenfalls an den Verhandlungen teilnahm, hat sich der

Einigung nicht angeschlossen. Der neue GTV mit dem DJV sieht bei

einer 31-monatigen Laufzeit zwei lineare Erhöhungen vor: Rückwirkend

werden zum 1. Mai 2018 die Löhne um 1,9 Prozent erhöht, zum 1. Mai

2019 um 2,4 Prozent. Insgesamt also um 4,3 Prozent. Hinzu kommen

Einmalzahlungen für alle Redakteure von 500 Euro im August 2018 und

600 Euro im März 2020. Die Volontäre erhalten zum 1. Mai 2018 eine

Gehaltssteigerung von 100 Euro plus 2,4 Prozent zum 1. Mai 2019 sowie

eine Einmalzahlung in Höhe von 70 Euro in 2018.

Für Berufseinsteiger (2a/2b) wird das Gehalt ab 1. Mai 2018 um 135

Euro steigen. Das entspricht einer Erhöhung von 4,15 Prozent.

Die Berufsjahresstaffel wird optional mit Qualifizierungsmaßnahmen

verknüpft, um Redakteure inhaltlich und technisch für ihre tägliche

Arbeit fit zu machen. Außerdem wird eine Öffnungsklausel in den GTV

aufgenommen, mit dem auf Verlagsebene Entgeltoptimierung rechtlich

ermöglicht wird.

Darüber hinaus einigten sich BDZV und DJV, den Manteltarifvertrag

bis Ende 2020 geschlossen zu lassen. Die aus formalen Gründen

überreichte Kündigung ist damit gegenstandlos.

Arbeitnehmerähnliche freie Journalisten an Tageszeitungen erhalten

zum gleichen Zeitpunkt wie die Arbeitnehmer eine lineare Erhöhung

ihrer Honorare. Die Honorare der Pauschalisten steigen wertgleich.

Außerdem einigten sich BDZV und DJV darauf, einen Tarifvertrag über

die Altersversorgung für die Onliner in tarifgebundenen Unternehmen

abzuschließen.

„Uns ist nach sehr intensiven Verhandlungen eine gute und

tragfähige Lösung mit dem DJV gelungen. Wir bedauern, dass die dju in

ver.di sich dem Kompromiss nicht anschließen konnte“, erklärte

BDZV-Verhandlungsführer Georg Wallraf zum Abschluss.

