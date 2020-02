Beatrix von Storch: “Nach AKK muss auch Merkel zurücktreten – für eine bürgerliche Mehrheit”

Den angekündigten Rückzug von Kramp-Karrenbauer vom CDU-Vorsitz

und den Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur kommentiert Beatrix von Storch,

stellvertretende Bundessprecherin der Alternative für Deutschland, wie folgt:

“AKK ist doch wieder nur ein Bauernopfer von Merkel. Die Verantwortung für die

fatale Lage der CDU, in der man sogar Werteunion-Mitglieder aus der Partei

entfernen will, trägt Merkel. Die CDU braucht einen inhaltlichen Neuanfang. Wenn

die CDU nicht den Weg der ehemaligen Volkspartei SPD gehen will, kann das nur

heißen: Merkel muss zurücktreten und den Weg für einen politischen Neuanfang

freimachen. Die Union muss sich jetzt entscheiden: Entweder für die Linksfront

unter Einschluss der kommunistischen SED-Erben oder für eine bürgerliche

Mehrheit mit der AfD.”

