Bedford-Strohm bekommt „Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für Demokratie lernen und erfahren“/ Preisverleihung an den Vorsitzenden des Rates der EKD

Sperrfrist: 13.06.2018 19:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Am heutigen Mittwoch (13. Juni) ist der Vorsitzende des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm, mit dem „Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für

Demokratie lernen und erfahren“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird

im Rahmen der 28. Lernstatt Demokratie vom Förderverein Demokratisch

Handeln e. V. in Hamburg verliehen. Darüber hinaus werden auch zwei

Projekte des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“

ausgezeichnet. Laudator ist Steffen Reiche, Pfarrer und Politiker.

„Bedford-Strohm ist ein Streiter für die Demokratie, der sich in

den öffentlichen Debatten um die offene, freiheitliche und

solidarische Gesellschaft beteiligt, die ihre Mitte in einem

Wertekanon findet, der jeden Menschen auf die ethisch-moralische

Grundlage seines Handelns verpflichtet“, so der Förderverein

Demokratisch handeln e. V. „Es ist eine Ehre für mich, einen Preis zu

bekommen, der mit dem Namen Hildegard Hamm-Brücher verbunden ist. Es

gibt wenige Persönlichkeiten im Nachkriegsdeutschland, die ich so

sehr mit dem Engagement für die Demokratie verbinde“, würdigte

Bedford-Strohm. „Möge der heutige Preis Rückenwind für alle bedeuten,

die sich mit viel Zeit und Engagement für die Demokratie einsetzen“,

so der Ratsvorsitzende.

Durch eine von Hildegard Hamm-Brücher gestiftete Dotation wurde

dem Förderverein Demokratisch Handeln e. V. die Möglichkeit gegeben,

einen „Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für Demokratie lernen und

erfahren“ einzurichten, der 2009 erstmals ausgelobt werden konnte.

Das Ziel dieser Auszeichnung ist es, Personen des öffentlichen Lebens

sowie Projekte in Schule und Jugendarbeit zu würdigen, die sich um

die Stärkung demokratischen Engagements und einer entsprechenden

pädagogischen Praxis in Schule, Lernen und Jugendarbeit verdient

gemacht haben.

Die Körber-Stiftung ist 2018 Partner der Veranstaltung.

Hannover, 13. Juni 2018

Pressestelle der EKD

Kerstin Kipp

