Bedford-Strohm: Katastrophe zeigt die Dringlichkeit der Seenotrettung/ EKD-Ratsvorsitzender fordert sichere Fluchtwege für Migranten

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat sich zu

dem Bootsunglück, das sich laut des UN-Flüchtlingshochkommissariats

am 25. Juli vor der Küste Libyens ereignet hat, wie folgt geäußert:

„Erneut hören wir Berichte von einem schrecklichen Bootsunglück

vor der libyschen Küste mit vielen Toten. Diese Katastrophe zeigt

erneut, wie dringlich es ist, Menschen zu retten, die sich aus

Verzweiflung auf die lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer

begeben. Die Behinderung und die Kriminalisierung der zivilen

Seenotrettung müssen unverzüglich beendet werden. Als einzige retten

die zivilen Seenotretter derzeit die Menschen und versuchen, diese in

einen sicheren Hafen zu bringen. Der jetzt von einigen EU-Staaten ins

Auge gefasste Verteilmechanismus für gerettete und in Europa an Land

gebrachte Bootsflüchtlinge muss so schnell wie möglich konkret

umgesetzt werden.“

Einen europäischen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge hatten

der EKD-Ratsvorsitzende und der Bürgermeister von Palermo, Leoluca

Orlando, bereits Anfang Juni gemeinsam im „Palermo-Appell“ gefordert.

https://www.ekd.de/verteilmechanismus-fuer-bootsfluechtlinge-gefor

dert-46692.htm

Hannover, 26. Juli 2019

