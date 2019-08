Beitragsdeckel für private Krankenversicherung? / Wie können die PKV-Krankenversicherungsbeiträge gebändigt werden?

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen inklusive der

gesetzlichen Krankenkasse GKV gilt es als politisches Ziel, die

Beiträge (im Grundgesetz?) auf maximal 40 Prozent des

Bruttoarbeitslohns festzuschreiben. Beim Überschreiten der

40-Prozent-Marke, so die Befürchtung, würden immer mehr Menschen

durch Roboter ersetzt. Die GKV schlägt bei den Sozialbeiträgen mit

knapp 15 Prozent und die Pflegeversicherung mit 3 Prozent zu Buche.

Auch viele Kunden der privaten Krankenversicherung träumen von der

Deckelung ihrer Beiträge, wie etwa im PKV Standard- und Basistarif in

Relation zu den GKV-Beiträgen heute schon üblich. Die Diskussion um

den Mietendeckel lässt grüßen.

Anders als in der Renten- und Arbeitslosenversicherung oder bei

Wohnungsmieten ist das absolute Maximieren der Beiträge in PKV und

GKV schon etwas delikater und kann schnell zu existenziellen

Problemen führen. Im Grunde genommen ist die Problematik bei GKV und

PKV identisch. Was passiert also beim Festschreiben der

Versicherungsbeiträge in der Krankenversicherung auf eine maximale

Obergrenze? „Werden die Einnahmen in der PKV oder GKV gesetzlich

begrenzt, so müssen automatisch auch die jeweiligen

Versicherungsleistungen begrenzt oder eingefroren werden“, so

Ferdinand Halm von hc consulting, Marktführer in der kostenlosen

Beratung zum PKV-Tarifwechsel (www.hcconsultingag.de). „Der

medizinische Fortschritt bleibt stehen, die Lebenserwartung und die

Qualität des Lebens von Kranken kann sich nicht mehr verbessern.

Dennoch werden die Preise im medizinischen Sektor steigen und es

kommt dann zu einer Verschlechterung der Versorgung“, so Halm weiter.

Mehr noch, es kommt zu einer Rückwärtsentwicklung und zu einer echten

Zweiklassenmedizin. Denn Menschen mit hohem Einkommen werden dann die

notwendigen und lebensverlängernden medizinischen Leistungen einfach

aus der eigenen Tasche bezahlen, andere gucken in die Röhre.

„Für die private Krankenversicherung gibt es heute schon eine

vernünftige Lösung, mit der die Beiträge kontrolliert und gesenkt

werden können: Der Tarifwechsel gem. § 204

Versicherungsvertragsgesetz ermöglicht es jedem Versicherten der PKV

bei Erhalt aller erworbenen Rechte in jeden Tarif seiner Versicherung

zu wechseln und so die Beiträge substantiell zu senken“, so Halm.

Die PKV-Tarifoptimierung kann die Versicherungsbeiträge zwar auf

Jahrzehnte nach unten drücken, am Ende wird die Bereitschaft der

Menschen für lebensverlängernde Maßnahmen das letzte Hemd zu geben

aber zu unerträglich hohen Kosten im Gesundheitswesen führen. Dann

ist die Politik gefragt. Nur die Versicherungsbeiträge der KV zu

deckeln, reicht aber nicht aus. Antworten gibt es heute noch nicht,

das System der Zukunft muss noch aus PKV und GKV entwickelt werden.

Übrigens, die Bürgerversicherung ist nicht die Lösung.

