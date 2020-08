Belarus – Die Krise darf nicht eskalieren

Die EU hat bei ihrem Sondergipfel das Kunststück geschafft, dem weißrussischen Volk die moralische Hoheit über ihr Land zurückzugeben, ohne sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen und ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin so zu provozieren, dass er daraus einen Grund für eine militärische Intervention ableiten könnte. Mehr war nicht zu erwarten, mehr wäre auch unsinnig gewesen. Die Belarus-Krise darf nicht eskalieren. In Brüssel weiß man, dass für Moskau viel auf dem Spiel steht. Weißrussland gilt als Puffer zwischen Russland und dem EU-Mitglied Polen, wo gerade die US-Truppen aufgestockt werden. Das macht den Kreml nervös.

