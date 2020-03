Berliner Labore führten vergangene Woche 9253 Coronavirus-Tests durch

Berlin – 1850 Tests pro Tag, vier Prozent positiv: Die Gesundheitssenatorin ist zufrieden mit der Test-Situation in Berlin – andernorts wird jedoch viel mehr getestet. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage des Tagesspiegels (Donnerstagausgabe) mitteilte, wurden in der Woche vom 9. bis 15. März insgesamt 9.253 Coronavirus-Tests von sieben Berliner Laboren durchgeführt. Dies sind im Schnitt rund 1850 pro Werktag – die Testkapazität liege bei 2.000, teilte eine Sprecherin mit. “Hier arbeiten wir mit den Laboren an einer Ausweitung der Kapazitäten.” Die Tests seien über Hausärzte, Krankenhäuser, Testzentren oder Amtsärzte erfolgt. Von den Proben wurden in der vergangenen Woche 394 positiv auf SARS-CoV-2 getestet, also gut vier Prozent aller untersuchter Tests. Sowohl bei der Zahl positiver Tests als auch der Gesamtzahl lässt sich der Wohnort nicht aufschlüsseln – sie beziehen sich sowohl auf Berliner Bürger als auch Menschen aus Brandenburg oder anderen Wohnorten. Die Senatsverwaltung Gesundheit hatte bis Sonntagnachmittag für Berlin insgesamt 283 bestätige Fälle gemeldet, eine Woche vorher waren es noch 40. Bis Sonntag wurden 16 Patienten im Krankenhaus isoliert und behandelt, die restlichen Personen wurden in Berlin häuslich isoliert. Bis zum Dienstagnachmittag meldete die Senatsverwaltung insgesamt 383 bestätigte Fälle – hiervon wurden 21 Patienten in Kliniken behandelt, vier benötigten intensivmedizinische Behandlung.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/arbeiten-an-mehr-kapazitaeten-berliner-labore -fuehrten-vergangene-woche-9253-coronavirus-tests-durch/25655654.html

