BERLINER MORGENPOST: Debatte um City West neu führen / Kommentar von Thomas Fülling zum Bahnhof Zoo

Der vollständige Kommentar: Die Debatte um den Hardenbergplatz ist

ein einziges Trauerspiel. Seit Jahren sind sich alle Beteiligten

eigentlich einig, dass der Vorplatz des Bahnhofs Zoo alles andere als

ein gelungenes Entree in die wieder aufblühende City West ist. Das

riesige, von BVG-Bushaltestellen und billigen Verkaufsbuden

zugestellte Areal bietet trotz seiner zentralen Lage faktisch null

Aufenthaltsqualität. Für die meisten Besucher heißt es hier nur:

Möglichst schnell weg! Nun gibt es einen neuen, ambitionierten

Vorstoß der Arbeitsgemeinschaft City, an diesem traurigen Zustand

endlich etwas zu ändern. Die Grundidee, entworfen von Planern des

renommierten Architekturbüros Gerkan, Marg und Partner (gmp), lautet:

weitgehende Verbannung des Autoverkehrs in den Untergrund, um Platz

zu schaffen für mehr Grün und mehr Verweilmöglichkeiten. Der

BVG-Busverkehr soll hingegen verringert, der Reisebus- und

Taxiverkehr verlagert werden. Auch die Idee eines Hochhauses lebt

wieder auf. Allerdings: Tiefgarage und Hochhaus waren bereits

zentrale Elemente früherer Vorschläge für eine Umgestaltung des

Hardenbergplatzes. Diese fanden weder beim Berliner Senat noch von

der politischen Mehrheit aus SPD und Grünen im Bezirk

Charlottenburg-Wilmersdorf Zustimmung. Bezirk und Senat setzten

stattdessen auf Billigkonzepte. Doch nicht einmal für diese

Minimallösungen haben bislang das Geld und der politische Wille

gereicht. Der gmp-Entwurf wäre jetzt eine gute Möglichkeit, die

Diskussion über die Neugestaltung des Hardenbergplatzes und des

gesamten Umfelds des Bahnhofs Zoo neu zu eröffnen und ohne

parteipolitische Scheuklappen zu führen. Die ersten Reaktionen des

grünen Baustadtrats Oliver Schruoffeneger lassen hoffen. Der Platz,

den ein gmp-Planer bereits als „Goldreserve der Stadt“ adelte, hätte

im Interesse seiner Anwohner und zahllosen Nutzer eine Urbanisierung

wahrlich verdient.

