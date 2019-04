BERLINER MORGENPOST: Der Staat agiert zu zögerlich / Kommentar von Alexander Dinger zu Hells Angels

Der vollständige Kommentar: Nun kann man sagen, dass die

landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge nichts dafür kann und sie

unverschuldet zu ihren Mietern, den Hells Angels, kam. Denn als das

Unternehmen den „Germanenhof“ in Neu-Hohenschönhausen übernahm, waren

die Rocker schon längst da. Allerdings muss die Frage schon erlaubt

sein, wie es sein kann, dass eine landeseigene Firma über Jahre Miete

von den Hells Angels kassierte, während die Sicherheitsbehörden

gleichzeitig versuchten, Licht in die Rocker-Halbwelt zu bringen. Wer

sich mit Sicherheitsexperten unterhält, hört öfter die Forderung nach

einer Klausel gegen die Organisierte Kriminalität (OK). Die soll es

Eigentümern leichter machen, Mietverhältnisse zu kündigen. Sicher

wäre das juristisch heikel. Andererseits trifft man immer schlaue

Menschen, die lieber verhindern wollen und einem erzählen, wie etwas

nicht geht. Warum aber nicht einfach mal etwas probieren? In der Nähe

des „Germanenhofes“ registrierte die Polizei seit 2012 insgesamt 13

teils schwere Körperverletzungen und drei Sexualdelikte. Trotzdem

führte regelmäßige Überprüfungen in der Rockerkneipe nur die

Lebensmittelkontrolle durch. So agiert ein zögerlicher und unsicherer

Staat. Das Beispiel lässt sich auf andere OK-Bereiche übertragen. Zum

Beispiel auf die Clans. Wie war es zum Beispiel möglich, dass die

bekannte Großfamilie R. mit mutmaßlich ergaunertem Geld überhaupt

Dutzende Immobilien kaufen konnte, ebenfalls teilweise aus dem

Bestand landeseigener Unternehmen? Eine einfache Recherche hätte

geholfen, das zu verhindern. Mit einer OK-Klausel hätte man die Käufe

vielleicht sogar rückabwickeln können. Immerhin, in diesem Fall hat

man die Immobilien spektakulär beschlagnahmt. Nur die Mieteinnahmen,

die fließen weiter an die Familie.

