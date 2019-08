BERLINER MORGENPOST: Der steinige Weg der AKK / Leitartikel von Jörg Quoos zum Fall Maaßen

Der vollständige Leitartikel: Taktisches Scheinpositionieren

mithilfe leerer Worthülsen ist besonders vor Wahlen ein beliebtes

Spiel in der Politik. Auch teure Versprechen, niemandem wehtun und in

Grundsatzfragen möglichst unkonkret bleiben, gelten als effektive

Wege, um am Wahltag erfolgreich zu sein. Die neue CDU-Chefin Annegret

Kramp-Karrenbauer hat mit dieser Regel spektakulär gebrochen. Sie hat

sich zwei Wochen vor den Wahlen in Brandenburg und Sachsen gegenüber

unserer Redaktion in einer entscheidenden Frage klar positioniert.

Wie steht die Spitze von Deutschlands größter Volkspartei zum

Wortführer einer neuen Konservativen innerhalb der CDU, der sich eine

Kooperation mit der AfD offenbar tatsächlich vorstellen kann?

Annegret Kramp-Karrenbauer hat dazu eine rote Linie gezogen und

klargemacht, dass die Haltung des Ex-Verfassungsschutzchefs nicht die

Haltung der Parteiführung ist und – wenn nötig – auf ihren

entschlossenen Widerstand trifft. Das mag ein taktischer Fehler der

neuen Parteivorsitzenden gewesen sein. Schließlich erreicht

Hans-Georg Maaßen kurz vor den Wahlen in Ostdeutschland für die Union

ein Milieu, das längst zur AfD abgewandert scheint. Aber

Kramp-Karrenbauers Aussagen machen klar, wo in der jetzigen

CDU-Führung die Grenze der Toleranz verläuft. Das muss nicht jeder

gut finden. Aber es ist ehrlich und hilft vor der Wahl bei der

politischen Orientierung. Außerdem macht AKK Schluss mit dem alten

Polit-Brauch, erst nach der Wahl konkret und unbequem zu werden. Mit

ihrer Taktik wandelt die Parteivorsitzende allerdings auf einem sehr

steinigen Pfad, der ihr sicherlich wenig bei der Verbesserung ihrer

Umfragewerte hilft. Aber das scheint die Saarländerin, die

Nachfolgerin von Angela Merkel werden will, wenig zu beeindrucken.

Die CDU-Chefin hat ohnehin wenig Interesse am Weg des geringsten

Widerstandes. Das hat sie in den vergangenen Monaten mit ihren

Entscheidungen deutlich gemacht. So könnte die Parteivorsitzende

sicher punkten, wenn sie sich vom Kurs der Kanzlerin absetzen würde.

Das tut sie nicht – und bezahlt dafür mit schwachen

Beliebtheitswerten. Sie hätte auf ein populäres Ministeramt im

Kabinett drängen können, um ihre Imagewerte zu verbessern. Statt

dessen übernimmt sie Verantwortung und sitzt jetzt auf dem

schlimmsten Schleudersitz, den die Regierung zu vergeben hat. Sogar

die regierungserfahrene Ursula von der Leyen ist nur mit gewaltigen

Blessuren und einer Portion Glück aus dem

Bundesverteidigungsministerium heil herausgekommen. All das passt

nicht zu einer smarten Strategie, mit der die Macht im Kanzleramt

erreicht werden kann. Das weiß auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Und

sie geht damit offen um. In ihrem jüngsten Interview formuliert sie

nicht nur die umstrittene Kampfansage an Hans-Georg Maaßen. Sie

reflektiert auch angesichts ihrer schwachen persönlichen Umfragewerte

über sich und sagt: „Ich habe meine politische Arbeit nie nach

Stimmungen ausgerichtet. Auf lange Sicht kann man nur durch Arbeit

und mit Ergebnissen überzeugen.“ Das haben schon viele Politiker

ähnlich gesagt, aber offenbar handelt Annegret Kramp-Karrenbauer

wirklich danach – mit allen Konsequenzen. Aber der politische Takt in

Deutschland ist schneller und härter geworden. Partei-Loyalität und

längere Geduld mit „denen da oben“ sind Geschichte. Am Ende bleibt

für die Parteivorsitzende das große Risiko, dass ihr Öffentlichkeit

und Partei nicht die nötige Zeit für ihre Strategie der langfristigen

Ergebnisse geben.

