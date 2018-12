BERLINER MORGENPOST: Die Krux mit der Obergrenze / Kommentar von Susanne Leinemann

Auf den ersten Blick scheint der Fall eindeutig:

Eine Kita in Charlottenburg will Eltern zwingen, in einen

Förderverein einzutreten, um so Zusatzleistungen bieten zu können.

Bislang hatten die Eltern 120 Euro monatlich zusätzlich für

Zusatzleistungen gezahlt. Die Kita ist ja umsonst, da ist das für

viele drin. Aber eben nicht für alle. Darum sorgt die

Senatsbildungsverwaltung seit August dafür, dass diese Zusatzbeiträge

gedeckelt sind. 90 Euro maximal. Doch wie soll man anspruchsvolle

Kitaarbeit machen bei dieser Obergrenze? Es ist das Recht der Eltern

zu entscheiden, was sie für ihre Kinder möchten – und der Senat muss

ihnen diese Freiheit lassen. Die politisch gewollte Obergrenze, sie

macht die Kitawelt nicht sozial durchlässiger. Sondern sie nivelliert

die Kitalandschaft. Einheitsbrei. Wie trostlos!

