BERLINER MORGENPOST: Ein Land, zwei Anker / Leitartikel von Michael Backfisch

Wir leben in düsteren weltpolitischen Zeiten.

Infolge der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran

herrscht Kriegsgefahr in Nahost. Der Atom-Streit mit Nordkorea

schwelt trotz aller zirkusartigen Gipfel-Shows weiter. In der

Öl-Hochburg Venezuela droht ein Bürgerkrieg.

Auch Europa ist keine Insel der Seligen. Sorgen bereiten die hohe

Arbeitslosigkeit vor allem im Süden sowie die Ausbreitung

rechtspopulistischer Parteien. In Deutschland macht sich das Gefühl

breit, dass die fetten Jahre vorbei sind. Dennoch gibt es hierzulande

zwei wichtige Anker. Die Bundesrepublik blickt in diesem Monat auf 70

Jahre Grundgesetz zurück. In einer Welt, in der Menschenrechte und

Pressefreiheit vielerorts mit Füßen getreten werden, ist die deutsche

Verfassung ein Schatz. Sie zieht mit Blick auf Humanität, Demokratie

und Rechtsstaat die Lehren aus der Nazi-Tyrannei. Die soziale

Marktwirtschaft ist ein Modell, um das Deutschland oft beneidet wird.

Gesetzliche Krankenversicherung und kostenlose Bildung sind ein hohes

Gut. Selbstverständlich ist dies nicht, wenn man über den Tellerrand

schaut.

Das Gleiche gilt für die Europäische Union. Die Gemeinschaft,

deren erste Stufe Anfang der 1950er-Jahre gegründet wurde, ist eine

Erfolgsgeschichte. Der Kontinent, der in zwei verheerende Weltkriege

mit insgesamt mehr als 70 Millionen Toten verstrickt war, hat sich

für Frieden und Zusammenarbeit entschieden. 62 Prozent der EU-Bürger

– der höchste Wert seit 25 Jahren – halten die Mitgliedschaft ihres

Landes in dem Staatenverbund für eine gute Sache. In Deutschland sind

es sogar 81 Prozent.

Zahlen, die sich vor allem aus dem Blick auf die Vergangenheit

speisen. Doch wird die Gegenwart beurteilt, ist die Situation in der

EU widersprüchlich. Es vagabundieren viele Selbstzweifel.

Unterschiedliche Sichtweisen über die Kompetenzen von Brüssel,

Wirtschafts-, Sozial- und Flüchtlingspolitik spalten die Union. Die

Linien verlaufen zwischen Nord und Süd, Ost und West. Ein Großteil

der Europäer wünscht sich offenbar einen Wandel. Doch in welche

Richtung – daran scheiden sich die Geister. So gewann bei den

niederländischen Provinzwahlen im März die immigrationsfeindliche

Partei Forum für Demokratie. Bei den Präsidentenwahlen in der

Slowakei im gleichen Monat siegte die sozialliberale Politikerin

Zuzana Caputová. Beide Urnengänge waren ein Denkzettel gegen den

Status quo: in den Niederlanden gegen die lange dominierenden

Mainstream-Parteien, in der Slowakei gegen die tonangebenden

Rechtspopulisten.

Nach einer Umfrage des Instituts YouGov sind knapp zwei Wochen vor

der Europawahl noch viele Bürger unentschlossen. Unter denjenigen,

die wählen wollen, sind 70 Prozent Wechselwähler. Die Parteien und

Kandidaten können sie überzeugen, wenn sie über gute Konzepte

verfügen.

Europa ist dann in der Lage, die Gegenwart und die Zukunft zu

gewinnen, wenn es sich als ein Kontinent der Chancen definiert. Es

geht dabei in erster Linie um die globale Wettbewerbsfähigkeit der

europäischen Wirtschaft. Andernfalls lachen sich Chinesen und

Amerikaner ins Fäustchen. Umverteilung und pure Alimentation sind der

falsche Weg. Staatliche Gelder müssen noch viel mehr in Bildung und

Weiterbildung fließen. Die Stärkung der beruflichen Qualifikation ist

die beste Sozialpolitik – hier gibt es gewaltigen Nachholbedarf. Der

zweite EU-Pfeiler ist Sicherheit: noch engere Zusammenarbeit im Kampf

gegen den Terror und eine europäische Verteidigung. Europas

Erfolgsrezept muss lauten: Nicht verzetteln. Weniger ist mehr.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell