BERLINER MORGENPOST: Ekelhafte Vereinnnahmung – Kommentar von Ulrich Kraetzer

Die Demokratie und die öffentliche Ordnung stehen

wieder unter Beschuss. Noch unbekannte Täter steckten zwischen den

Bahnhöfen Ostkreuz und Erkner Kabelkanäle von Bahnstrecken in Brand.

Die Folge: Tausende Berliner strandeten an Haltestellen des von der

Bahn, wie so oft, nur ungenügend organisierten Ersatzverkehrs.

Der neuerliche Anschlag ist durch nichts zu rechtfertigen, darüber

darf es keine zwei Meinungen geben. Dennoch muss man über das im

Internet verbreitete Bekennerschreiben einige Worte verlieren. Denn

die Linksmilitanten schmeißen sich dabei an die Klima-Aktivisten der

Fridays-for-Future-Bewegung heran in einer Weise, die ekelhaft ist.

Man muss Fridays for Future nicht mögen, man kann einen

überzogenen Hype kritisieren, eine solche Haltung ist Teil der

pluralistischen Demokratie. Aber eines muss klar sein: Von

linksmilitanten Revolutionären vereinnahmt zu werden – das haben die

vielen tausend Menschen, die sich um die Zukunft des Planeten sorgen,

nicht verdient.

Fridays for Future setzt auf friedliche und demokratische Mittel,

auf das Recht zum Protest, allenfalls auf zivilen Ungehorsam. Die

Linksmilitanten nehmen zig Tausende Berliner zur Geisel, setzten auf

Gewalt und eine “revolutionäre Veränderung”. Schande über sie für

ihre Militanz. Schande für ihren Versuch, Fridays for Future zu

vereinnahmen.

