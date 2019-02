BERLINER MORGENPOST: Europa muss mehr tun / Leitartikel von Michael Backfisch

Es sind schwere Tage für Europa. Das quälende

Hickhack bei den Brexit-Verhandlungen, die neue atomare Bedrohung im

Zuge der Kündigung des INF-Mittelstreckenvertrags sind bereits eine

gewaltige Hypothek. Hinzu kommen die immer stärker werdenden verbalen

Angriffswellen aus Washington.

Die US-Attacken gegen das insbesondere von Deutschland

vorangetriebene Erdgas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 haben an

Schärfe zugenommen. Auch beim Atomstreit mit dem Iran wächst der

Druck. Gerade warf US-Vizepräsident Mike Pence dem Mullah-Regime die

Vorbereitung eines „neuen Holocausts“ vor. Im gleichen Atemzug

forderte er die Europäer ultimativ auf, aus dem Nuklearabkommen

auszusteigen. Es wird nicht konkret gesagt, aber es wird angedeutet:

Wenn die Europäer an dem Vertrag festhalten, ist der militärische

Schutzschirm der Amerikaner keineswegs garantiert.

Das Damoklesschwert eines US-Austritts aus der Nato schwebt seit

längerer Zeit über dem westlichen Verteidigungsbündnis.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte es geahnt, als sie im Mai 2017 in

ihrer Bierzeltrede in München-Trudering mahnte: „Die Zeiten, in denen

wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück

vorbei.“ Beim Nato-Gipfel im Juli 2018 drohte US-Präsident Donald

Trump unverblümt mit einem Rückzug aus der Allianz. Sollten die

Mitgliedsstaaten nicht ab sofort zwei Prozent ihrer

Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben, würde Amerika

„sein eigenes Ding machen“.

Vor diesem Hintergrund hängen dunkle Wolken über der Münchner

Sicherheitskonferenz, die am Freitagnachmittag begonnen hat. Noch nie

war die Welt so gespalten und konfliktbeladen, wenn sich rund 30

Staats- und Regierungschefs und 90 Minister aus allen Kontinenten in

der bayerischen Landeshauptstadt treffen. Die transatlantischen

Beziehungen sind schwer erschüttert, die USA ziehen sich aus

Krisenregionen wie Syrien und Afghanistan zurück. Russland setzt sich

dafür in Syrien fest - im Einvernehmen mit den autokratischen

Regierungen in der Türkei und im Iran. Derweil arbeitet China an

seinem wirtschaftlichen und politischen Aufstieg.

Es ist richtig, wenn sich die Kanzlerin und der Außenminister um

eine „Allianz der Multilateralisten“ bemühen. Und es ist lobenswert,

vor allem in der Handels- und Klimapolitik auf Partner wie Japan oder

Kanada zu bauen. Dahinter steckt der Aufbau einer Gegenwelt zum

US-Präsidenten, in der verbindliche Regeln statt Polit-Machismo

vorherrschen. Allein: Das reicht nicht. Europa muss angesichts des

Unsicherheitsfaktors von Trump-Amerika mehr für die eigene

Verteidigung tun. Das ist keine Konkurrenzveranstaltung zur Nato,

sondern der europäische Anker des Bündnisses. Dazu gehört auch, dass

alle Mitglieder – auch Deutschland – das von der Allianz für 2024

anvisierte Zwei-Prozent-Ziel einlösen.

Die im November 2017 vereinbarte „Ständige Strukturierte

Zusammenarbeit“ – in Anlehnung an die englische Bezeichnung „Pesco“

genannt – ist ein erster Schritt. Die aufeinander abgestimmte

Beschaffung von Waffen, die Bildung gemeinsamer Einheiten müssen

jedoch schnell umgesetzt werden. Die Zeit drängt. Die EU-Länder

sollten dies im eigenen Interesse vorantreiben. Selbst wenn der

nächste US-Präsident oder die nächste US-Präsidentin von der Partei

der Demokraten kommt: Die noch unter Bill Clinton vorhandene

Bindekraft zwischen Amerika und der „Alten Welt“ wird weiter

abnehmen. Die Europäer müssen lernen, auf eigenen Füßen zu stehen.

