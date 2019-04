BERLINER MORGENPOST: Genugtuung für VW-Kunden / Kommentar von Dominik Bath

Volkswagen kämpft weiter mit den Folgen des

Skandals um illegale Abschalteinrichtungen. Immer wieder ist der

Autokonzern in den vergangenen Monaten von Gerichten in dieser Sache

verurteilt worden. Mal mussten die Wolfsburger Schadenersatz an

betroffene Kunden zahlen, mal wurden Geschädigten sogar neue Autos

zugesprochen. Dazu verurteilte das Berliner Landgericht jetzt auch

ein Autohaus aus der Hauptstadt: Schon im März sprachen die Juristen

einem Kläger ein neues Fahrzeug zu.

Hunderttausende weitere Verfahren sind vor deutschen Gerichten

anhängig. Zwar läuft die juristische Aufarbeitung in Deutschland erst

langsam an. Für die Kläger aber bedeuten Urteile wie das aus Berlin

eine späte Genugtuung. Denn Volkswagen wird für den begangenen Betrug

am Kunden endlich zur Verantwortung gezogen.

Dazu passt, dass auch die frühere Konzern-Spitze des Autobauers

juristische Konsequenzen befürchten muss: Am Montag erhob die

Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen den früheren

Konzernchef Martin Winterkorn und vier weitere Führungskräfte. Die

Vorwürfe lauten unter anderem: schwerer Betrug, Verstoß gegen das

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und Untreue. Für Winterkorn

geht es jetzt vor allem um sein persönliches Lebenswerk. Volkswagen

hingegen dürfte der Dieselskandal auch in den nächsten Jahren weiter

viel Geld kosten.

Noch ärgerlicher ist für den Konzern aber die Tatsache, dass die

größte Verfehlung der Unternehmensgeschichte durch die Prozesse

weiter in den Schlagzeilen auftauchen wird. Auch, wenn

Volkswagen-Chef Herbert Diess zuletzt so oft von der neuen,

elektrischen Zukunft schwärmte: Die Vergangenheit wird der

Wolfsburger Autobauer so schnell nicht los.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell